Порвано ухо, множественные укусы. Под Петербургом на ребенка напали три собаки «целовательной породы»

Фото: предоставлено хозяйкой Юлией Поделиться Поделиться





Следственный комитет разбирается в нападении трех породистых собак на 13-летнюю велосипедистку. Мама девочки до сих пор в шоковом состоянии, хозяйка собак уверена: ее бульдогов провоцировали, а теперь в отношении нее разворачивается травля. В деревне Касимово растет напряжение.



26 июня следственный комитет Ленинградской области начал проверку по факту нападения собак на ребенка в деревне Касимово Всеволожского района. С укусами была госпитализирована 13-летняя девочка. По предварительным данным, три английских бульдога выскочили из-под забора, когда девочка каталась на велосипеде.

Мама

Днем 26 июня у дома на Аришкиной Дороге оказались трое детей с велосипедами. Когда из-за забора вырвались английские бульдоги, все разбежались, кроме 13-летней девочки.

«Дочь упала с велосипеда от страха, и три твари стали ее грызть, кусать, как игрушку мягкую кидать друг другу, — рассказала «Фонтанке» мама девочки Марина. — К счастью, рядом оказался мужчина, который работал у себя на участке. Он отогнал собак и фактически спас моего ребенка. Когда мне позвонили, я сразу примчалась туда. Дочь была вся в крови и грязи. Сбежались соседи. Там реально мужчины плакали стояли. Ребенка тут же подхватили на руки и унесли в баню отмывать. Минут через 15 прибежала хозяйка собак, но с ней уже никто не общался. Мы ждали полицию, скорую, нам было ни до чего. Полиция освидетельствовала дочь, наш папа написал заявление».

По словам Марины, дочь госпитализировали в больницу Марии Магдалины, 28 июня девочку из травматологического отделения переводят в хирургию, так как температура поднялась из-за загноившихся ран.

Фото: предоставлено мамой девочки, Мариной Фото: предоставлено мамой девочки, Мариной Фото: предоставлено мамой девочки, Мариной Фото: предоставлено мамой девочки, Мариной Фото: предоставлено мамой девочки, Мариной Фото: предоставлено мамой девочки, Мариной Поделиться Поделиться





«У нее разорвано ухо, все тело в гематомах и царапинах. Вся подмышка в шрамах, левой рукой она закрывалась, рука в покусах, на щеке тоже шов, — говорит Марина, едва сдерживая слезы. — Я плачу все время, а она держится, даже пытается шутить. Она очень сильная девочка. Врачи подтверждают увечья средней тяжести. Потребуется восстановление. Останутся шрамы, надо будет шлифовать лицо и тело, работать с психологами. Хозяева собак с нами не связывались».



Семья пострадавшей приехала в Касимово в гости к крестной по имени Анастасия. У женщины трое детей, о том, что в доме на Аришкиной Дороге живут три опасных бульдога, они до 25 июня даже не подозревали. По этой дороге дети из Касимово ходят постоянно: до школы в Агалатово, кружков, спортивных площадок, футбольного стадиона, катка, школы искусств. Альтернатива — идти по трассе, не оборудованной пешеходной зоной. Теперь Анастасия собирается направить коллективное обращение начальнику управления ветеринарии Ленинградской области Леониду Кротову с требованием убрать напавших на ее крестницу собак с территории деревни. «В чате жителей Касимово уже 19 домов подтвердили, что подпишут обращение, — говорит Анастасия. — Возможно, к вечеру их будет больше. Когда я оповестила соседей о случившемся, мне начали писать и звонить люди, которые уже пострадали от этих собак. Те случаи либо не доводили до полиции, либо было заявление в полицию, но не было медицинского освидетельствования, а хозяйка компенсировала пострадавшим расходы. И каждый раз говорила, что это впервые. Фактически халатное отношение этой мадам и властей привело к тому, что серьезно пострадал ребенок».

Анастасия утверждает, что сейчас ни она, ни ее соседи не выпускают детей со своих участков. А забор мог сломать «дикий кабан», который якобы жил в том же доме, что и три бульдога, и частенько выбегал на улицу.

Защитник

Житель Касимово Александр в тот день косил траву на своем участке, когда к нему подбежала жена. Она показывала рукой в сторону забора и кричала, чтобы он выключил газонокосилку. За забором на дороге собаки рвали девочку.

Не тратя время на то, чтобы оббежать участок и выйти через ворота, Александр перепрыгнул почти двухметровый забор и кинулся на рычащих собак.

Фото: предоставлено мамой девочки, Мариной Поделиться Поделиться





«Сначала я пытался ногами их отпинывать, — рассказал он «Фонтанке». — Потом стал оттаскивать за шкирку. Девочка лежала в луже, кричала и закрывалась руками. Она была вся в грязи и в крови. Одна собака была без ошейника, она вырвалась у меня из рук и снова бросилась к ребенку. Но мой тесть, которому 60 лет, тоже перепрыгнул через забор и унес девочку на руках».



Сбежались соседи — человек восемь взрослых и двое детей с велосипедами. Двух собак кто-то уже схватил за ошейники. Третью Александр удерживал голыми руками. По его словам, псы даже не пытались его укусить, но упорно бросались на девочку. И метили в район шеи. «Я сам собачник и могу сказать, что эти бульдоги не были натасканы на атаку, — говорит Александр. — Хватаешь за шкирку — они тут же отпускают ребенка. Тех, кто их оттаскивал, не пытались кусать». В Касимово Александр живет недавно и до этого злосчастного дня не был знаком с соседями. О существовании трех бульдогов рядом со своим домом не знал.

«Да и никто не знал, что там такие собаки, — говорит он. — Насколько я понял, они выломали доску и вырвались. Там забор некрашеный, очень старые доски. До сих пор сердце екает, когда я вспоминаю это».

Фото: предоставлено мамой девочки, Мариной Поделиться Поделиться





Хозяйка

Когда все случилось, Юлии, хозяйки трех английских бульдогов, не было дома.

«Я приехала сразу, как только мне позвонили, — рассказала она «Фонтанке». — Принесла извинения родителям девочки, но меня нецензурно обругали, агрессивно отреагировав на мои слова, и послали по матери. Увидев пострадавшую, я отметила, что девочка была предоставлена сама себе: ни стакана воды, ни валерьянки. Она выкрикивала в мой адрес проклятия, желала смерти мне и моим собакам. Потом подошел какой-то мужчина в голубых шортах, по пояс голый, и тоже начал осыпать проклятиями меня и мою десятилетнюю дочь. Я живу здесь около 15 лет, но этого мужчину впервые видела. У пострадавшей девочки было повреждено плечо, на левой руке я увидела единичный укус. Мне очень жаль, я знаю, как это больно. Очень хорошо знаю. Я предложила помощь, врача, но меня снова агрессивно обругали нецензурной бранью, угрожая расправой. Я сожалею о случившемся, молюсь о выздоровлении девочки и готова выплатить штраф, участвовать в восстановлении ребенка. Но в свой адрес я слышала только нецензурную брань и проклятия. А вчера вокруг моего дома бегал какой-то молодой человек с фотоаппаратом, пытался снимать мой участок через забор. Разве это законно?»

Утром 28 июня в дом приехал ветеринарный врач, который освидетельствовал собак на предмет адекватности поведения и признаков заболеваний. Юлия утверждает, что ее питомцы здоровы и социализированы. Патриций, Лизонька и Лёха (так дома зовут кобеля по кличке Люций) спокойно встретили и проводили доктора. «Бульдоги — это целовательные собаки, — говорит хозяйка. — Они встретят, повиляют своими куцыми жопками, оближут руки и ноги. Эти трое никогда ни на кого не реагировали агрессивно. Они чистокровные, но не выставочные, остались у меня, потому что родились в пандемию ковида и их никто не взял. Их ветпаспорта тем же вечером были предъявлены сотрудникам МВД».

Фото: предоставлено хозяйкой Юлией Поделиться Поделиться





У Юлии своя версия развития событий. Она уверена, что дети дразнили лающих из-за забора бульдогов, хозяин дома неоднократно просил их этого не делать, а теперь родители пострадавшей пытаются «утрировать» ситуацию. Как именно оказались выломаны доски забора, позволившие собакам вырваться на дорогу, хозяйка не знает. О «диком кабане» женщина говорит следующее: действительно, был, но никакой не лесной, а вислобрюхий вьетнамский. В силу особенностей анатомии его не получилось кастрировать, так что в период гона диких кабанов в лесу питомец открывал пятачком калитку и сбегал в поисках любви. За пакет корма возвращался обратно. Чтобы не нервировать соседей, год назад его передали в зоопарк в Карелии.

«Единичный прокус плеча не является показанием к госпитализации, — говорит Юлия о нынешней ситуации. — Возможно, они попросили госпитализировать дочь, чтобы сгустить краски. Это их право. Соседи рассказывали мне, что родители со своей группой поддержки перетягивают местное общество на свою сторону. Травля в мой адрес уже идет. Но выносить сор из избы я не могу и не хочу хайповать. Местные собачники на моей стороне. Представьте: у вас на территории мирно живет собака, а у забора останавливаются люди и начинают кричать, что-то швыряют через забор. В этой ситуации собачники являются жертвами. Но если собака пытается защитить свою территорию, она и ее владелец сразу становятся агрессорами, а ребенок — жертвой. Я готова снова принести извинения и готова к диалогу. Но надо быть честными. Честь никто не отменял».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

Ранее «Фонтанка» рассказывала о трех стаффах, которые регулярно как минимум с 2015 года нападают на людей с собаками в Петербурге. 19 июня они насмерть загрызли собаку породы мальтипу прямо на руках у хозяйки.