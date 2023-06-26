В Касимово на юную велосипедистку напали три бульдога

Следственным отделом по городу Всеволожск проводится проверка по информации о нападении трёх собак на 13-летнюю девочку в посёлке Касимово, сообщает 26 июня СУ СК РФ по Ленинградской области.



«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении СК.



Подробности инцидента приводит издание 47news.ru.

Как сообщили в полиции, девочка приехала в Касимово в гости и отправилась кататься на велосипеде. У дома на Аришкиной Дороге из-под забора ей навстречу выскочили три английских бульдога.

