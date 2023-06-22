Полиция установила личность владельца трех стаффов, которые разорвали мальтипу в сквере Безбородко. Проводится проверка

Полиция проводит проверку по факту нападения собак в сквере на Полюстровском проспекте, сообщает 22 июня пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Сообщение о том, что несколько бойцовских псов напали на 24-летнюю женщину, которая гуляла с собакой породы мальтипу, поступило в полицию Калининского района 19 июня.



«Хозяйка пса после оказания медпомощи была отпущена домой, а ее питомец от укусов погиб», — говорится в сообщении.



Полиция установила личность владельца бойцовских псов, который не сумел удержать их во время выгула. По факту проверки будет принято процессуальное решение.

