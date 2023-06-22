Полиция установила личность владельца трех стаффов, которые разорвали мальтипу в сквере Безбородко. Проводится проверка

Полиция проводит проверку по факту нападения собак в сквере на Полюстровском проспекте, сообщает 22 июня пресс-служба
Сообщение о том, что несколько бойцовских псов напали на 24-летнюю женщину, которая гуляла с собакой породы мальтипу, поступило в полицию Калининского района 19 июня.
«Хозяйка пса после оказания медпомощи была отпущена домой, а ее питомец от укусов погиб», — говорится в сообщении.
Полиция установила личность владельца бойцовских псов, который не сумел удержать их во время выгула. По факту проверки будет принято процессуальное решение.
Владелец трех бойцовских псов — житель дома на улице Комсомола 1967 года рождения по имени Михаил два года назад уже попадал в поле зрения СМИ. Тогда его животные напали на мужчину с собакой. И чтобы спасти питомца, человек накрыл его своим телом. Как выяснила «Фонтанка», стаффы Михаила регулярно совершают нападения на людей, которые выгуливают своих собак. При этом страдают и питомцы, и хозяева. Взыскать с Михаила ущерб через суд одна из жертв нападения пыталась еще в 2015 году. С тех пор нападения стаффов не прекратились, а около года назад Михаил завел еще одного молодого пса той же породы.