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    «Кошка в шоке». В Фуражном переулке появился «пляж» с водичкой

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    В Фуражном переулке (Центральный район Петербурга) появились настоящие речные пороги — там активно бьет небольшой «гейзер». Видео 28 июня опубликовали в соцсетях очевидцы.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «Кошка в шоке», — отмечает автор ролика. На кадрах действительно видно, как по краю образовавшегося озерца пробегает животное.

    Технологическое нарушение у дома 3 обнаружили в ходе испытаний, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть». В зоне дефекта находились машины — видимых повреждений на них нет, но реальный ущерб возместят.

    Накануне «Фонтанка» показывала огромный фонтан, возникший на территории хлебозавода им. 10-летия Октября после испытаний.

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