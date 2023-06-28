«Кошка в шоке». В Фуражном переулке появился «пляж» с водичкой

В Фуражном переулке (Центральный район Петербурга) появились настоящие речные пороги — там активно бьет небольшой «гейзер». Видео 28 июня опубликовали в соцсетях очевидцы.
«Кошка в шоке», — отмечает автор ролика. На кадрах действительно видно, как по краю образовавшегося озерца пробегает животное.
Технологическое нарушение у дома 3 обнаружили в ходе испытаний, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть». В зоне дефекта находились машины — видимых повреждений на них нет, но реальный ущерб возместят.
Накануне «Фонтанка» показывала огромный фонтан, возникший на территории хлебозавода