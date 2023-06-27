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    Фонтан высотой в несколько этажей забил возле хлебозавода в Петербурге

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    На территории хлебозавода им. 10-летия Октября (ныне — «Каравай») забил огромный фонтан в результате испытаний на плотность и прочность труб теплосетей. Судя по видеозаписи, присланной читателями, столб воды достигает высоты в три этажа и выше. В пресс-службе «Теплосети» 27 июня подтвердили «Фонтанке» факт прорыва.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Сообщается, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытывает сегодня сети на плотность и прочность в Центральном районе Санкт-Петербурга. Температура воды была снижена до 40 градусов.

    читатель «Фонтанки»

    «В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: улица Херсонская, дом 22. Аварийно-ремонтные службы на месте, обеспечены меры безопасности», — отметили в «Теплосети».

    читатель «Фонтанки»

    Испытания в городе продолжаются. Как только диагностика будет окончена, начнутся ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства, уточнили там.

    На предприятии напомнили, что испытания сетей на прочность летом являются обязательным условием подготовки к новому отопительному сезону.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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