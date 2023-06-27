Фонтан высотой в несколько этажей забил возле хлебозавода в Петербурге

На территории хлебозавода им. 10-летия Октября (ныне — «Каравай») забил огромный фонтан в результате испытаний на плотность и прочность труб теплосетей. Судя по видеозаписи, присланной читателями, столб воды достигает высоты в три этажа и выше. В пресс-службе «Теплосети» 27 июня подтвердили «Фонтанке» факт прорыва.

Сообщается, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытывает сегодня сети на плотность и прочность в Центральном районе Санкт-Петербурга. Температура воды была снижена до 40 градусов.

«В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: улица Херсонская, дом 22. Аварийно-ремонтные службы на месте, обеспечены меры безопасности», — отметили в «Теплосети».

Испытания в городе продолжаются. Как только диагностика будет окончена, начнутся ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства, уточнили там.



На предприятии напомнили, что испытания сетей на прочность летом являются обязательным условием подготовки к новому отопительному сезону.