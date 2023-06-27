Пьяный на каршеринге едва не снес машину ДПС на Коломяжском и удирал от полиции, пока не разломал авто

Приморский район Петербурга вновь отличился нетрезвой ездой. Ранним утром 27 июня инспекторам ДПС пришлось погоняться там за водителем каршеринга. Оформляли его под стук агонизирующего мотора.

Около четырех часов утра инспекторы ДПС Приморского района стояли на светофоре на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов в ожидании разрешающего сигнала. Дождавшись зеленого, полицейские начали движение, как вдруг в метре от капота служебной машины в перпендикулярном направлении пронесся каршеринговый Volkswagen, рассказал «Дорожный инспектор».

После этого лихач еще прибавил газу и попытался скрыться в сторону станции метро «Черная речка». Однако под виадуком у дома 10 по Коломяжскому проспекту водитель каршеринга не справился с управлением и налетел на поребрик, пробив поддон картера машины, выломав переднюю подвеску, бампер и так далее. Нарушитель попытался убежать и оказать сопротивление, но был уложен на асфальт и закован в наручники.

Задержанный оказался 26-летним гражданином Азербайджана. При медосвидетельствовании на алкоголь надул 0,282 мг/л. В итоге на него составили административные протоколы за проезд на красный свет (ст. 12.12 КоАП РФ), пьяное вождение (ст. 12.8 КоАП РФ), неостановку по требованию полиции (ст. 12.25 КоАП РФ) и неповиновение правоохранителям (ст. 19.3 КоАП РФ). Водителя доставили в отдел полиции, а автомобиль отправили на спецстоянку.