Старый знакомый и иностранец с подозрительным в карманах. У ГИБДД Приморского района был богатый ночной улов

Сотрудники ГИБДД Приморского района Петербурга за одну ночь друг за другом отловили двух нетрезвых водителей. Один оказался им уже знаком: меньше года назад он устроил пьяное ДТП с автобусом. Второй тоже попался не впервые и вдобавок не смог объяснить содержимое карманов.



Вечером 25 июня в полицию Приморского района поступила заявка, что из квартиры заявителя вышел незнакомец и попытался уехать на автомобиле Ford, но был задержан очевидцами, рассказал 26 июня «Дорожный инспектор». Около 23:30 прибывшие к дому 5 по улице Лидии Зверевой инспекторы ДПС обнаружили и задержали за рулем автомобиля 30-летнего гражданина Армении с признаками наркотического опьянения. Мужчина не смог внятно объяснить, ни как оказался во дворе, ни что за телефон и женские серьги нашлись у него в кармане. Пройти медосвидетельствование он отказался.

В итоге на задержанного составили административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования). Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 158 УК РФ (кража) и статье 264.1 УК РФ (повторное пьяное вождение). Выяснилось, что в 2019 году он уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде, но водительское удостоверение не сдал. Машину отправили на спецстоянку, водителя доставили в отдел полиции.



А несколько часов спустя, около 04:20 26 июня, во дворе дома 61 по Парашютной улице заметили автомобиль Audi и решили проверить водителя, пишет «Дорожный инспектор». За рулем оказался хорошо знакомый инспекторам молодой человек 23 лет . Осенью он, находясь в состоянии опьянения, проехал на красный свет на перекрестке проспекта Авиаконструкторов с Шуваловским проспектом и столкнулся с автобусом. Тогда суд лишил его прав, однако вместо сдачи документа парень решил схитрить и написал заявление о его утрате.