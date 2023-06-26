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    Старый знакомый и иностранец с подозрительным в карманах. У ГИБДД Приморского района был богатый ночной улов

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    Сотрудники ГИБДД Приморского района Петербурга за одну ночь друг за другом отловили двух нетрезвых водителей. Один оказался им уже знаком: меньше года назад он устроил пьяное ДТП с автобусом. Второй тоже попался не впервые и вдобавок не смог объяснить содержимое карманов.

    Вечером 25 июня в полицию Приморского района поступила заявка, что из квартиры заявителя вышел незнакомец и попытался уехать на автомобиле Ford, но был задержан очевидцами, рассказал 26 июня «Дорожный инспектор». Около 23:30 прибывшие к дому 5 по улице Лидии Зверевой инспекторы ДПС обнаружили и задержали за рулем автомобиля 30-летнего гражданина Армении с признаками наркотического опьянения. Мужчина не смог внятно объяснить, ни как оказался во дворе, ни что за телефон и женские серьги нашлись у него в кармане. Пройти медосвидетельствование он отказался.

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    В итоге на задержанного составили административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования). Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 158 УК РФ (кража) и статье 264.1 УК РФ (повторное пьяное вождение). Выяснилось, что в 2019 году он уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде, но водительское удостоверение не сдал. Машину отправили на спецстоянку, водителя доставили в отдел полиции.

    А несколько часов спустя, около 04:20 26 июня, во дворе дома 61 по Парашютной улице заметили автомобиль Audi и решили проверить водителя, пишет «Дорожный инспектор». За рулем оказался хорошо знакомый инспекторам молодой человек 23 лет. Осенью он, находясь в состоянии опьянения, проехал на красный свет на перекрестке проспекта Авиаконструкторов с Шуваловским проспектом и столкнулся с автобусом. Тогда суд лишил его прав, однако вместо сдачи документа парень решил схитрить и написал заявление о его утрате.

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    При нынешнем задержании автомобилист сначала попытался назваться чужим именем, но в итоге был вынужден представиться честно. При нем обнаружились и якобы утерянные права. А при проверке на алкоголь молодой человек надул 0,505 мг/л. В итоге на него составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (пьяное вождение), а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. Автомобиль увезли на спецстоянку, а пассажиров — ровесников задержанного — забрали сотрудники ППС за распитие алкоголя на улице (статья 20.20 КоАП РФ).

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    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»

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