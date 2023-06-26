Старый знакомый и иностранец с подозрительным в карманах. У ГИБДД Приморского района был богатый ночной улов

Сотрудники ГИБДД Приморского района Петербурга за одну ночь друг за другом отловили двух нетрезвых водителей. Один оказался им уже знаком: меньше года назад он устроил пьяное ДТП с автобусом. Второй тоже попался не впервые и вдобавок не смог объяснить содержимое карманов.
Вечером 25 июня в полицию Приморского района поступила заявка, что из квартиры заявителя вышел незнакомец и попытался уехать на автомобиле Ford, но был задержан очевидцами, рассказал 26 июня «Дорожный инспектор». Около 23:30 прибывшие к
В итоге на задержанного составили административный материал по
А несколько часов спустя, около 04:20 26 июня, во дворе
При нынешнем задержании автомобилист сначала попытался назваться чужим именем, но в итоге был вынужден представиться честно. При нем обнаружились и якобы утерянные права. А при проверке на алкоголь молодой человек надул