Павел Дуров заявил о внедрении сторис в Telegram

Разработчики долгое время не хотели вводить сторис в мессенджере Telegram, однако уступили желанию пользователей. О внедрении новой функции вечером 26 июня рассказал Павел Дуров.
Он отметил, что изначально команда была против внедрения, «так как Stories уже везде». «Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы», — заявил Дуров.
По словам Дурова, сторис «будут в стиле Telegram». Так, пользователи смогут определять, кому показывать истории, скрывать или, напротив, находить их быстро и выбирать срок действия (6, 12, 24 или
«Говоря о каналах, они выиграют от большего охвата и подписчиков: как только мы запустим возможность репостить сообщения из каналов в истории, стать вирусным в Telegram станет намного проще», — рассказал Дуров.
В данный момент истории в Telegram «находятся на последнем этапе тестирования». Доступными они станут в начале июля, пообещал Дуров.