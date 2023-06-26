Павел Дуров заявил о внедрении сторис в Telegram

Разработчики долгое время не хотели вводить сторис в мессенджере Telegram, однако уступили желанию пользователей. О внедрении новой функции вечером 26 июня рассказал Павел Дуров.



Он отметил, что изначально команда была против внедрения, «так как Stories уже везде». «Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы», — заявил Дуров.

