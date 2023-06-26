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    Петербурженка обвинила мужа в развращении дочери-школьницы

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    Два года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери. Об этом в полицию сообщила мать ребенка.

    32-летняя петербурженка пришла в полицию около полуночи 24 июня, стало известно «Фонтанке» 26 июня. Она сообщила, что с июня 2021 года по сей день 35-летний мужчина домогался их общей 12-летней дочери.

    Около четырех часов дня подозреваемого задержали на улице Зины Портновой.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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