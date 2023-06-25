«Никого не обижали, ничего не ломали». Картаполов предположил, что будет с ЧВК «Вагнер»

Госдума работает над документом, который должен узаконить «Вагнер» и другие частные военные компании. Депутат Андрей Картаполов считает, что запрещать ЧВК не за что.

Мнение Картаполова приводят «Ведомости» 25 июня. Председатель комитета Госдумы по обороне заверил, что парламент работает над тем, чтобы узаконить в России ЧВК, но прямо не сказал, произойдет ли это в ближайшее время.

Он также сообщил, что к вагнеровцам, которые накануне заняли Ростов-на-Дону, вопросов нет, потому что они лишь выполняли приказ. «Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого — ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет», — убежден Картаполов. Он отметил, что бойцы могут подписать контракт с Минобороны или выбрать другую судьбу и «заняться чем-то другим».