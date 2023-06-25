    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, сев

    761мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.08eur91.49

    «Никого не обижали, ничего не ломали». Картаполов предположил, что будет с ЧВК «Вагнер»

    5969
    53 комментария

    Госдума работает над документом, который должен узаконить «Вагнер» и другие частные военные компании. Депутат Андрей Картаполов считает, что запрещать ЧВК не за что.

    Мнение Картаполова приводят «Ведомости» 25 июня. Председатель комитета Госдумы по обороне заверил, что парламент работает над тем, чтобы узаконить в России ЧВК, но прямо не сказал, произойдет ли это в ближайшее время.

    Он также сообщил, что к вагнеровцам, которые накануне заняли Ростов-на-Дону, вопросов нет, потому что они лишь выполняли приказ. «Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого — ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет», — убежден Картаполов. Он отметил, что бойцы могут подписать контракт с Минобороны или выбрать другую судьбу и «заняться чем-то другим».

    В целом же, по словам депутата, судьба «Вагнера» в настоящее время не определена. Как будет называться формирование, кому оно будет подчиняться и в каком виде, пока не ясно. Однако разоружать и разгонять бойцов не надо — «лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь».

    Картаполов предполагает, что стоит сменить руководителя ЧВК на более лояльного, чтобы использовать потенциал «Вагнера» «по максимуму, но в мирных целях».

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть вагнеровцев, как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ22
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 52

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    53
    close