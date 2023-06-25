Мосты через Оку в Подмосковье открыли для движения

Автомобильное движение возобновлено на участках трасс М5 и М4 «Дон» в Подмосковье. Открыты мосты через Оку.

Как сообщает 25 июня областной минтранс, открыты три моста через Оку, два на трассе «Дон» и один на М5. Чтобы помочь застрявшим водителям, волонтеры под Серпуховым и Коломной раздавали им воду и еду.

Также снимаются ограничения в Липецкой области, власти региона сообщают от открытии трасс после ухода подразделений ЧВК «Вагнер». «К восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь не сложно, сделаем быстро», — сказал губернатор Игорь Артамонов.