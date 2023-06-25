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    Мосты через Оку в Подмосковье открыли для движения

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    Автомобильное движение возобновлено на участках трасс М5 и М4 «Дон» в Подмосковье. Открыты мосты через Оку.

    Как сообщает 25 июня областной минтранс, открыты три моста через Оку, два на трассе «Дон» и один на М5. Чтобы помочь застрявшим водителям, волонтеры под Серпуховым и Коломной раздавали им воду и еду.

    Также снимаются ограничения в Липецкой области, власти региона сообщают от открытии трасс после ухода подразделений ЧВК «Вагнер». «К восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь не сложно, сделаем быстро», — сказал губернатор Игорь Артамонов.

    Ранее о движении колонн вагнеровцев сообщал глава Воронежской области, он обещал снять все ограничения, как только вся техника пересечет границу региона.

    В Ростове-на-Дону уже оценили ущерб и начали ремонт дорог.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть вагнеровцев, как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

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