Красный «снаряд» пролетает мимо людей у отбойника и укорачивает стоящую машину. Массовое ДТП на КАД оказалось серьёзным

Массовое ДТП произошло днём 24 июня на юге КАД. Кто-то не сумел объехать две стоящие машины. Момент второго столкновения попал на видео.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:55 на 66-м километре внешнего кольца, около развязки с Пулковском шоссе, столкнулись четыре легковых автомобиля. Они заняли третью, четвертую полосы и полосу безопасности. В ДТП пострадал один человек. По данным «Яндекс.Карт», пробки не наблюдается.
«Я так понял, там две машины остановились у левого отбойника и [водители] что-то искать пошли, и в их ТС влетели», — рассказывает очевидец Кирилл в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Подобные ДТП на КАД происходят нередко: по статистике, в остановившуюся машину на кольцевой врезаются через 5–8 минут. Как раз сегодня полицейский главк рассказывал о такой аварии, в которой погибли две женщины, и показывал её видеозапись.