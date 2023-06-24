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    Красный «снаряд» пролетает мимо людей у отбойника и укорачивает стоящую машину. Массовое ДТП на КАД оказалось серьёзным

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    Кирилл / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Массовое ДТП произошло днём 24 июня на юге КАД. Кто-то не сумел объехать две стоящие машины. Момент второго столкновения попал на видео.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:55 на 66-м километре внешнего кольца, около развязки с Пулковском шоссе, столкнулись четыре легковых автомобиля. Они заняли третью, четвертую полосы и полосу безопасности. В ДТП пострадал один человек. По данным «Яндекс.Карт», пробки не наблюдается.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Я так понял, там две машины остановились у левого отбойника и [водители] что-то искать пошли, и в их ТС влетели», — рассказывает очевидец Кирилл в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Подобные ДТП на КАД происходят нередко: по статистике, в остановившуюся машину на кольцевой врезаются через 5–8 минут. Как раз сегодня полицейский главк рассказывал о такой аварии, в которой погибли две женщины, и показывал её видеозапись.

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