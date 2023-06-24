Машины стоят посреди дороги, и человек рядом с ними. Главк показал смертельное ДТП на КАД

Две женщины погибли в смертельном ДТП на КАД в конце февраля 2023 года. Пятилетней девочке потребовалось долгое лечение. В начале лета под суд пойдет водитель грузовика.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 24 июня, 27 февраля этого года на 51-м километре 48-летний водитель «Ивеко Стралис» врезался в стоящие из-за аварии «Рено Сандеро» и «Газель». Основной удар, судя по видео, пришелся на легковушку. В ней погибли двое — 51-летняя женщина-водитель и её 41-летняя пассажирка. Пятилетняя девочка, которая была в салоне, получила тяжелые травмы.

