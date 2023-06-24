Петербург оказался в полосе атмосферного фронта

В Петербурге в субботу тепло, возможны дожди и грозы. Примерно такая же погода сохранится в воскресенье.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июня в городе ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ветер переменный, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха — 21–23 градуса.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием фронтального раздела, вытянувшегося через регион в широтном направлении и неторопливо смещающегося к юго-востоку. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В воскресенье, 25 июня, тоже вероятны кратковременные дожди, температура днем — 22–24 градуса.