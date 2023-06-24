Петербург оказался в полосе атмосферного фронта

В Петербурге в субботу тепло, возможны дожди и грозы. Примерно такая же погода сохранится в воскресенье.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июня в городе ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ветер переменный, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха — 21–23 градуса.

