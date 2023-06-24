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    Петербург оказался в полосе атмосферного фронта

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге в субботу тепло, возможны дожди и грозы. Примерно такая же погода сохранится в воскресенье.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июня в городе ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ветер переменный, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха — 21–23 градуса.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием фронтального раздела, вытянувшегося через регион в широтном направлении и неторопливо смещающегося к юго-востоку. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В воскресенье, 25 июня, тоже вероятны кратковременные дожди, температура днем — 22–24 градуса.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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