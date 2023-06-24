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    После внезапной смерти подростка после алкоголя задержан продавец из магазина на проспекте Солидарности

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    Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено Следственным комитетом после смерти подростка на проспекте Солидарности. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июня. Кроме того, возбуждено административное производство по факту нарушения продажи алкогольной продукции. Задержан кассир магазина, где школьникам продали спиртное.

    Напомним, накануне компания из трех юношей и девушки (все закончили обучение в 9-м классе) купила в продовольственном магазине на проспекте Солидарности, 5, алкоголь, а именно — водку и вино. После распития девочке и ее товарищу стало плохо. Скорую вызвал подросток, который не употреблял.

    Юношу с сердечным приступом в состоянии клинической смерти доставили в больницу, спасти его не удалось. У его подруги диагностировали отравление психостимуляторами, врачи подозревают, что они употреблялись не впервые. Школьница в тяжелом состоянии.

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