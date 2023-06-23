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    В Петербурге подросток погиб после алкогольного праздника в честь выпускного

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    Подросток погиб, отмечая выпускной на улице Коллонтай в Петербурге. По предварительным данным, это произошло после употребления алкоголя.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, 16-летний подросток выпивал вместе с подругой. По предварительным данным, его родственники рассказали, что мальчик страдал болезнью сердца. О состоянии девушки ожидается информация из больницы.

    Алкоголь подростки якобы купили в магазине на проспекте Солидарности — там торгуют с лицензией. По данным «Фонтанки», Следственный комитет ведет проверку.

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    Подросток отравился алкоголем
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