В Петербурге подросток погиб после алкогольного праздника в честь выпускного

Подросток погиб, отмечая выпускной на улице Коллонтай в Петербурге. По предварительным данным, это произошло после употребления алкоголя.



Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, 16-летний подросток выпивал вместе с подругой. По предварительным данным, его родственники рассказали, что мальчик страдал болезнью сердца. О состоянии девушки ожидается информация из больницы.

Алкоголь подростки якобы купили в магазине на проспекте Солидарности — там торгуют с лицензией. По данным «Фонтанки», Следственный комитет ведет проверку.