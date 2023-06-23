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    В Госдуме разработают законопроект о дипфейках

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    Законопроект о дипфейках будет разработан в Госдуме в ходе осенней сессии. Об этом 23 июня сообщил в своем телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.

    По его словам, закон направлен против возможных действий мошенников, которые могут воспользоваться технологией подмены лиц на видео и фото, чтобы украсть аккаунты или средства с банковских счетов. Хинштейн отметил, что пока технология для злоумышленников является трудозатратной, но это не отменяет ее возможного негативного использования в будущем, поэтому нужно «решить вопрос на берегу».

    Учитывая, что большинство пока плохо разбираются в технологии дипфейков, этот новый вызов становится реальной угрозой, добавил депутат Госдумы.

    Дипфейк (англ. deepfake от deep learning «глубинное обучение» + fake «подделка») — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. В подавляющем большинстве случаев для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети (GAN). Одна часть алгоритма учится на реальных фотографиях определённого объекта и создаёт изображение, буквально «состязаясь» со второй частью алгоритма, пока та не начнёт путать копию с оригиналом.

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