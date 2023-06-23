В Госдуме разработают законопроект о дипфейках

Законопроект о дипфейках будет разработан в Госдуме в ходе осенней сессии. Об этом 23 июня сообщил в своем телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.



По его словам, закон направлен против возможных действий мошенников, которые могут воспользоваться технологией подмены лиц на видео и фото, чтобы украсть аккаунты или средства с банковских счетов. Хинштейн отметил, что пока технология для злоумышленников является трудозатратной, но это не отменяет ее возможного негативного использования в будущем, поэтому нужно «решить вопрос на берегу».



Учитывая, что большинство пока плохо разбираются в технологии дипфейков, этот новый вызов становится реальной угрозой, добавил депутат Госдумы.

