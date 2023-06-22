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    Гражданин Литвы, вонзивший нож в сердце собаки в Петербурге, освобожден от уголовной ответственности

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    Мировой судья судебного участка № 12 рассмотрел материалы уголовного дела в отношении 31-летнего Никиты Дьякова, жестоко расправившегося с собакой на Васильевском острове. Подробности 22 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что вечером 14 мая 2021 года Дьяков, находясь на чердаке дома по 12-й линии В. О., нанес собаке по кличке Мия удар ножом в область сердца, после чего животное погибло. Собака была метисом и имела хозяев.

    Суд освободил Дьякова от уголовной ответственности, применив к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице. Нож, которым была зарезана Мия, будет уничтожен. По данным «Фонтанки», Дьяков является гражданином Литовской Республики. Мужчина был временно зарегистрирован в Сестрорецке.

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    Гость22 Июн 2023 в 19:01
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