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    Главный синоптик Петербурга: где-то будет заливать, а где-то не выпадет ни капли

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    У петербуржцев осталось несколько часов, чтобы позагорать. Ближе к вечеру понадобятся зонтики. О том, как будет развиваться синоптическая ситуация 22 июня, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «В Санкт-Петербурге уже +25 градусов, так что к +30 температура воздуха успеет подобраться до основных дождей», — сообщает он.

    Местами уже начинают развиваться дождевые облака, так что с обеда могут начаться дожди и даже грозы. Атмосферный фронт будет проходить через город, как и предполагалось ранее, вечером и в начале ночи. В это время ожидаются и все опасные явления: ливни, грозы с ветром до 15–20 м/с, град.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Хочу еще раз обратить внимание, что все очень локально. В одном месте не только области, но и города может залить дождем, в другом и осадков не будет. Аналогично с грозами и градом», — подчёркивает Колесов.

    Напомним, в Петербурге из-за погоды объявили «жёлтый» уровень опасности: и из-за жары, и из-за ливней и ветра.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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