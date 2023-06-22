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    В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности. Причин несколько

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Администрация Петербурга со ссылкой на прогноз Росгидрометцентра предупреждает об опасных погодных условиях.

    22 июня с 15 до 19 часов на территории города будет действовать «жёлтый» уровень опасности (означающий потенциально опасную погоду) из-за высокой температуры воздуха — местами до 30 градусов. Объявленная ранее высокая пожарная опасность сохраняется до 13 часов 23 июня.

    С 18 часов 22 июня до 18 часов 23 июня будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, дождя и грозы.

    «Фонтанка» писала, что сегодня регион попадёт под влияние циклонического вихря, который принесёт с запада дожди, грозы и, возможно, даже град.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыЖелтый уровень опасности
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