В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности. Причин несколько

Администрация Петербурга со ссылкой на прогноз Росгидрометцентра предупреждает об опасных погодных условиях.
22 июня с 15 до 19 часов на территории города будет действовать «жёлтый» уровень опасности (означающий потенциально опасную погоду) из-за высокой температуры воздуха — местами до 30 градусов. Объявленная ранее высокая пожарная опасность сохраняется до 13 часов 23 июня.
С 18 часов 22 июня до 18 часов 23 июня будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, дождя и грозы.
«Фонтанка» писала, что сегодня регион попадёт под влияние циклонического вихря, который принесёт с запада дожди, грозы и, возможно, даже град.