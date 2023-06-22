Удивительный день ждёт Петербург: 30-градусная жара, грозы и град. Он может стать рекордным

Четверг станет последним жарким днём на этой неделе в Петербурге. Засушливый период тоже подошёл к концу.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июня в городе в первой половине дня местами возможны кратковременные дожди, во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер умеренный, при грозе порывы сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 17–19 градусов, днем достигнет 28–30.
«Сегодня Северная столица попадёт под влияние циклонического вихря. Приближаясь с запада, он принесёт в регион обширные поля облаков, которые в послеполуденные часы станут причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера, с грозами, возможен град. Температура воздуха +28…+30 градусов, по области +25…+30 градусов, с такими показателями сегодняшний день в Санкт-Петербурге может стать самым тёплым с начала года. Ветер юго-западный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит
В ночь на пятницу также ожидаются ливни, грозы и град, а в субботу — уже только кратковременные дожди. Температура будет на уровне 20–23 градусов.