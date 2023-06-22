Шойгу рассказал, что у России к концу июня будет резервная армия: новости СВО за 22 июня

По словам Сергея Шойгу, на службу по контракту в ВС РФ поступили 114 тысяч человек Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 июня.



Шойгу рассказал, что в России к концу июня появится резервная армия Этим летом в России появится резервная армия. Об этом заявил Сергей Шойгу во время совещания Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

— К концу июня будет сформирована резервная армия и в ближайшее время — армейский корпус, — заявил Шойгу.

По словам министра обороны, они получат более 3700 единиц техники.

Кроме того, Сергей Шойгу отметил, что на данный момент в российские вооруженные силы поступили 114 тысяч контрактников и 52 тысячи добровольцев.



— В среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки «получаем полк», — рассказал Шойгу.

Рассказывая о ходе украинского контрнаступления, министр обороны поделился такими цифрами:

ВС РФ уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе западного производства;

ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley, а также 13 танков западного производства.

По словам Шойгу, «уже понятно — то, что поставлено Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет».



Мост между Крымом и Херсонской областью попал под обстрел Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом, попал под обстрел. Повреждено дорожное покрытие, жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, удар нанесен британской ракетой Storm Shadow. Однако на осколках боеприпаса была найдена и французская маркировка. Взрывотехники проводят экспертизу, чтобы точно определить тип боеприпаса. В СК заявили, что удар по мосту нанесли четырьмя ракетами. Движение через Чонгарский мост приостановлено, власти Крыма заявили, что мост повреждён незначительно, и понтонные переправы наводить не планируется. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что удар по мосту незначительно отразится на поставках товаров в Запорожскую область. По Чонгарскому мосту (близ Джанкоя) проходит один из трех путей в Крым из Запорожской и Херсонской областей. Два других пункта пропуска («Перекоп» и «Армянск») находятся в районе Армянска. Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. Автотранспорт идет по резервному маршруту. Власти Крыма рекомендуют следовать в Запорожскую и Херсонскую области через Армянск. Очередей на пункте пропуска в Армянске практически нет, время досмотра занимает обычные 20-30 минут.

Движение транспорта через Крымский мост осуществляется в штатном режиме, также в полном объеме функционирует паромная переправа, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. По его словам, движение по Чонгарскому мосту могут открыть по одной полосе после обследования. Министр отметил, что восстановление моста займет максимум несколько недель. В Кремле не стали комментировать случившееся.

Вода перестала поступать в оросительные каналы из-за разрушения плотины Каховской ГЭС Журналисты BBC проанализировали спутниковые снимки территорий вокруг разрушенной Каховской ГЭС и пришли к выводу, что одно из крупнейших водохранилищ Европы пересыхает, а четыре системы оросительных каналов по сути остались без воды. ООН считает, что в результате до 700 тысяч человек могут столкнуться с проблемами с питьевой водой, в основном в районах, контролируемых Россией. Кроме того, потеря воды будет иметь решающее значение для производства продовольствия.



— [Каналы] в основном орошают летние культуры <…> такие как кукуруза, соевые бобы, подсолнечник. Но они также орошают пшеницу, озимую культуру, много овощей и фруктов, например, дыню, — сказала Инбала Бекер-Решефа, программный директор NASA Harvest, глобального исследовательского консорциума в области продовольственной безопасности.



— Сейчас уровень воды упал, вода просто не доходит до систем [каналов]. Чтобы ее поднять, нужно восстанавливать плотину, — заявил Николай Сольский, председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.



По словам экспертов, если плотина не будет отремонтирована или не будут установлены обширные средства защиты от наводнений, некоторые районы могут оказаться непригодными для заселения, и десятки тысяч людей не смогут вернуться в свои дома. По последним данным, количество погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС выросло до 46 человек



ФСБ сообщила о задержании диверсантов в Мелитополе

В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании диверсантов в Мелитополе. По словам ведомства, диверсанты совершили покушения на должностных лиц и готовили подрыв на железной дороге в Запорожской области.



— Задержанными лицами совершены покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался, — говорится в сообщении.



Ранее сегодня сообщалось о серии взрывов в Мелитополе. По словам члена администрации Запорожской области Владимира Рогова, «система ПВО отработала успешно»

Зеленский запретил ввозить на Украину книги из России и Белоруссии Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну и распространения российской и белорусской издательской продукции, одобрить который от него требовали граждане через петицию на сайте главы государства. При этом накануне в ответе на петицию, набравшую необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов, Зеленский назвал «ряд оговорок» препятствием для подписания закона. Он сообщил, что Минюст Украины предложил применить к упомянутому закону право вето, поскольку «заложенные в нем нормы по ввозу и распространению издательской продукции будут иметь признаки несоответствия» нескольким статьям Конституции Украины. Кроме того, целесообразным применить к закону право вето считает и МИД Украины, продолжил Зеленский. В ведомстве полагают, что в существующей редакции закон «не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека».

Текст закона, по словам президента Украины, был направлен в ЕС для дополнительной оценки того, могут ли его отдельные нормы «повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС». Петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины 16 мая. США назвали увеличение поставок оружия Украине собственной стратегией Увеличение номенклатуры вооружений поставляемых Киеву является стратегией Вашингтона, отвечающей потребностям безопасности Украины. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Отвечая на вопрос об увеличении видов поставляемых Украине вооружений, он отметил, что США вместе с союзниками проводят оценку типов технологий и систем, в которых нуждается Киев.

— Это является нашей стратегией в отношении поддержки безопасности Украины, — приводят слова Пателя «РИА Новости».



В середине июня Пентагон отчитался, что с начала военной операции оказал Украине помощь в области безопасности примерно на 40 миллиардов долларов. Однако согласно новым расчетам, о которых накануне сообщило Associated Press, действительная помощь США составила около 34 миллиардов долларов. По данным агентства, детальный анализ ошибки бухгалтерского учета показал, что при изъятии техники со складов Пентагона учитывалась стоимость замены, которая поступала на склады, а не самого вооружения.



В частности, США с начала конфликта передали Украине сотни гаубиц M777, многоцелевые колесные автомобили Humvee, противовоздушные комплексы Stinger и Javelin, вертолеты Ми-17, дроны Phoenix Ghost и RQ-20 Puma, противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM), РСЗО M142 HIMARS, пусковые установки M270 MLRS, а также ЗРК Patriot и другие виды вооружений.





Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей. Кремль видит в действиях США и других стран НАТО признаки прямого участия в конфликте.