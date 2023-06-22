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    Посмотрел Петербург. Водитель «Приоры» собрал несколько машин и получил 7 суток, полиция показывает погоню

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    Ночная погоня за «Ладой Приорой» в центре Петербурга завершилась ДТП и задержанием. Сразу стало понятно, почему водитель удирал. Подробности сообщает 22 июля пресс-служба ГУ МВД по городу и области, а также показывает видеозапись погони.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Наряд ДПС заметил «Приору», нарушавшую ПДД, 21 июня около 2 часов ночи на Сенатской площади, 1. Требование об остановке водитель проигнорировал и увеличил скорость: «попытался скрыться, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан». Гаишники включили спецсигналы и организовали преследование. Во время погони водитель «Приоры», не справляясь с управлением, задел по касательной два припаркованных автомобиля, никто не пострадал.

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    Через несколько минут сотрудникам ГИБДД удалось блокировать «Ладу» на Адмиралтейской набережной. За рулем оказался 50-летний мужчина, приехавший с юга России. Сразу стало понятно, почему он не хотел общаться с полицией: был пьян. Его доставили в отдел и составили четыре административных протокола:

    • за управление автомобилем в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ),
    • за управление автомобилем без необходимых документов (статья 12.3 КоАП РФ),
    • за невыполнение требования об остановке (статья 12.25 КоАП РФ),
    • за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ).

    «За допущенные правонарушения по ходатайству полиции нарушителю судом вынесено наказание в виде 7 суток административного ареста», — говорится в сообщении полиции.

    По данным «Дорожного инспектора», в «Приоре» были и три пассажира: компания приехала в Петербург, чтобы посмотреть город. Водитель «надул» 0,640 мг/л, а аварий с припаркованными машинами в общей сложности было три.

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