Трассу «Скандинавия» под Выборгом будут перекрывать два дня подряд

Дорожники продолжают реконструировать трассу «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Днем 22 и 23 июня движение по ней будут перекрывать несколько раз для работ на линиях электропередачи.



С 11:00 до 13:00 22 июня и с 10:00 до 12:00 23 июня по три раза будут полностью перекрывать движение на 131-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», сообщает 21 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Транспорт будут останавливать не более чем на 10 минут.