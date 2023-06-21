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    Трассу «Скандинавия» под Выборгом будут перекрывать два дня подряд

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники продолжают реконструировать трассу «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Днем 22 и 23 июня движение по ней будут перекрывать несколько раз для работ на линиях электропередачи.

    С 11:00 до 13:00 22 июня и с 10:00 до 12:00 23 июня по три раза будут полностью перекрывать движение на 131-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», сообщает 21 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Транспорт будут останавливать не более чем на 10 минут.

    На участке будут переустраивать линии электропередачи. Работы ведет АО «ВАД». Ведутся они в рамках реконструкции участка трассы с 100-го по 122-й километр.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьПерекрытия движенияТрасса А-181 Скандинавия
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