Ведущий геолог покурил в Пулково на 100 тысяч рублей

Московский райсуд вынес приговор в отношении ведущего геолога по бурению, который повел себя неподобающе в аэропорту Пулково.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 июня, подсудимый обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 6 апреля этого года его доставили в нетрезвом состоянии в линейный отдел транспортной полиции в Пулково. Там он попытался закурить, и ему сделали замечание. Мужчина якобы предпринял попытку ударить инспектора ногой в живот, но тот увернулся. Чуть позже геолог снова сцепился с тем же инспектором. На этот раз он выражал протест против поездки на медосвидетельствование в наркологическую больницу. Он ударил сотрудника кулаком в голову.

