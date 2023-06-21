Ведущий геолог покурил в Пулково на 100 тысяч рублей

Московский райсуд вынес приговор в отношении ведущего геолога по бурению, который повел себя неподобающе в аэропорту Пулково.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 июня, подсудимый обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 6 апреля этого года его доставили в нетрезвом состоянии в линейный отдел транспортной полиции в Пулково. Там он попытался закурить, и ему сделали замечание. Мужчина якобы предпринял попытку ударить инспектора ногой в живот, но тот увернулся. Чуть позже геолог снова сцепился с тем же инспектором. На этот раз он выражал протест против поездки на медосвидетельствование в наркологическую больницу. Он ударил сотрудника кулаком в голову.
В ходе суда мужчина покаялся в неподобающем поведении, вину признал.
Ему назначили наказание в виде штрафа в 170 тысяч рублей. Но зачли время, проведенное под стражей, и снизили сумму до 100 тысяч рублей.