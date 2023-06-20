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    Парад неочевидных маневров. На севере Петербурга «Газель» подбила квадроцикл, а го-пед въехал в «Рено»

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    Сразу две любопытные аварии произошли в северной части Петербурга 20 июня. Кадрами ДТП поделились автовладельцы в соцсетях.

    Так, на проспекте Энгельса всадник так разогнался на го-педе (так называется электросамокат с сиденьем), что не успел заметить поворот «Рено» и влетел в автомобиль. Судя по тому, как быстро встал на ноги владелец средства индивидуальной мобильности, тяжелых травм он не получил.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Вторая авария произошла на дороге в Каменку. Мужчина, управляя квадроциклом, решил объехать машины по обочине. Однако на повороте рядом с Михайловской дорогой его настигла карма в виде «Газели».

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Очевидец сообщает, что с квадроциклистом, вероятно, всё в порядке. Через 15 минут на месте ДТП уже никого не было.

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    ДТПКвадроциклГо-пед
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