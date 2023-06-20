Минпромторг не будет регулировать маркетплейсы (пока)

Пока нет необходимости вводить государственное регулирование работы маркетплейсов, сообщил 20 июня РИА Новости заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Участники рынка на сегодняшний день смогли самостоятельно найти компромисс, который позволит системе оставаться «саморегулируемой и самоконтролируемой до достижения в своем развитии определенных уровней», заявил Евтухов.
Не далее как в конце мая он же заявлял, что Минпромторг на тот момент рассматривал возможность дополнительного регулирования электронной коммерции.
Евтухову оппонировала глава крупнейшей онлайн-площадки Wildberries Татьяна Бакальчук. Она призвала чиновника не вмешиваться. «Просим отложить эту историю. Там, где начинается регулирование, там прекращается рост», — высказалась тогда Бакальчук.
Напомним, 11 мая продавцы маркетплейса Wildberries собрались на забастовку возле офиса компании, заявив, что им выставили счет за рекламу на два миллиарда рублей в совокупности. В маркетплейсе говорили, что компания потеряла 650 миллионов рублей из-за «серого» продвижения продавцов и обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере. Столичная прокуратура тогда начала проверку в отношении маркетплейса Wildberries после блокировки счетов продавцов.
И вот в Минпромторге, похоже, прислушались к просьбе Бакальчук.
«Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка», — сообщил 20 июня Евтухов.
Сейчас доля маркетплейсов превышает 50% в объеме интернет-торговли в России в целом.