Минпромторг не будет регулировать маркетплейсы (пока)

Пока нет необходимости вводить государственное регулирование работы маркетплейсов, сообщил 20 июня РИА Новости заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.



Участники рынка на сегодняшний день смогли самостоятельно найти компромисс, который позволит системе оставаться «саморегулируемой и самоконтролируемой до достижения в своем развитии определенных уровней», заявил Евтухов.



Не далее как в конце мая он же заявлял, что Минпромторг на тот момент рассматривал возможность дополнительного регулирования электронной коммерции.



Евтухову оппонировала глава крупнейшей онлайн-площадки Wildberries Татьяна Бакальчук. Она призвала чиновника не вмешиваться. «Просим отложить эту историю. Там, где начинается регулирование, там прекращается рост», — высказалась тогда Бакальчук.

