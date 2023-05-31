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    «Никому руки выкручивать не будем». В Минпромторге рассказали о новых идеях регулирования торговли

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    Министерство промышленности и торговли не исключает введения новых инструментов по регулированию торговли. Об этом 31 мая рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе «Недели российского ритейла».

    Одно из нововведений может касаться собственных торговых марок сетей. Виктор Евтухов признался, что рост их доли его «немножко тревожит». «Я не против СТМ, дешевле и бренд сетевой, но это сильно влияет на тех производителей, которые работают со своими наименованиями», — сказал он. Ретейлеры, по его словам, работают с контрактными производителями, «выкручивая руки». Этот вопрос обсуждается в Госдуме.

    «Надо быть готовыми к тому, чтобы отвечать, потому что вопросы все время возникают», — сказал он.

    Второй вопрос касается онлайн-ретейла. «Мы в интернет-торговлю не залезали активно, но если ситуация будет дальше накаляться, какие-то точечные решения с точки зрения формирования рамок дозволенного придется принимать», — отметил он. Он также выразил надежду, что до этого не дойдет и предприниматели сами решат, как взаимодействовать со своими контрагентами.

    Глава крупнейшей онлайн-площадки Wildberries Татьяна Бакальчук призвала чиновника не вмешиваться в дела бизнеса. «Просим отложить эту историю. Там, где начинается регулирование, там прекращается рост», — сказала она.

    Ранее Минпромторг предложил регулировать долю отечественных товаров на полках сетей. Это в первую очередь коснется непродовольственных товаров. «Никому руки выкручивать не будем», — пообещал Евтухов.

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