«Никому руки выкручивать не будем». В Минпромторге рассказали о новых идеях регулирования торговли

Министерство промышленности и торговли не исключает введения новых инструментов по регулированию торговли. Об этом 31 мая рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе «Недели российского ритейла».



Одно из нововведений может касаться собственных торговых марок сетей. Виктор Евтухов признался, что рост их доли его «немножко тревожит». «Я не против СТМ, дешевле и бренд сетевой, но это сильно влияет на тех производителей, которые работают со своими наименованиями», — сказал он. Ретейлеры, по его словам, работают с контрактными производителями, «выкручивая руки». Этот вопрос обсуждается в Госдуме.

