На шаг ближе к Госплану. Продажи иностранных товаров в российских магазинах могут ограничить

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Минпромторг намерен установить для ретейлеров квоты на продажу иностранной продукции. Причем происхождение товара будет определяться не только местом производства: владеть мощностями и брендом должны исключительно россияне. Предприниматели попросили чиновников не переборщить с поддержкой. Другие предлагают не ограничиваться полумерами и штрафовать за приобретение «инотоваров» самих покупателей.



О том, что Министерство промышленности и торговли хочет обязать ретейлеров иметь в ассортименте определенное количество товаров российского производства, заявил заместитель министра Виктор Евтухов 10 февраля в ходе конференции «Малому бизнесу — большую полку». По его словам, сейчас ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Мера коснется как продовольственных, так и непродовольственных товаров.



Что признают «российским»

Условием признания продукции российской будет не только выпуск на территории страны: производственные мощности и бренды тоже должны принадлежать гражданам России, не имеющим других паспортов.



«Мы много лет жили в условиях глобальной экономики, оценивая внутреннее производство как неэффективное, в большей степени опираясь на импортные товары,

импорт был доступен, и в условиях санкций мы наконец осознали, что это наша ахиллесова пята», — заявил Виктор Евтухов. — Мы не можем позволить себе дальше финансировать иностранные компании, представленные в нашей стране». Если раньше зарубежные поставщики инвестировали в российскую экономику, то сейчас заняты уходом с рынка и выводом дивидендов или сворачивают производство, пояснил чиновник.



Какой будет квота в конкретных категориях товара, пока не определено. Вероятно, на первом этапе потребуется «квазиручное управление», отметил Виктор Евтухов, отвечая на вопросы журналистов. Будет ли это требование вводиться только для крупных сетей или для всех участников рынка, а также как будет контролироваться соблюдение доли, Минпромторг определит в ходе обсуждения с участниками рынка. «Могут быть различные версии», — сказал замминистра.

Со временем обязательства могут стать более жесткими, подчеркнул Евтухов: «Например, мы можем пойти в глубину, смотреть составляющие, ингредиенты, сырье, материалы». Это «позволит избежать поддержки псевдороссийских товаров», прибыль от которых уходит за рубеж, отметил замминистра.



Исход брендов уже «парадоксальным образом» простимулировал российскую экономику, подчеркнул чиновник. В Минпромторге рассчитывают, что законодательно закрепленный доступ к полке сетей позволит российским компаниям увеличить инвестиции в капитал и кадры. В итоге сократится себестоимость, вырастет качество товаров, а также подтянется развитие других отраслей, — например, производства оборудования, станков, комплектующих и упаковки.



Что думает бизнес

Президент X5 Retail Group Екатерина Лобачева в ходе дискуссии попросила чиновника «не переборщить с регулированием». «Мы всегда сначала перебарщиваем, а потом корректируем», — отшутился Виктор Евтухов.



Пока сети рассчитывают, что невыполнимых требований перед ними не поставят. Отвечая на вопросы журналистов о влиянии инициативы на бизнес, топ-менеджер отметила, что на полках сетей X5 доля отечественных производителей уже составляет более 92 %. «Мне кажется, мы уже давно перешагнули все рамки планируемых в законопроекте барьеров», — сказала она. Но без импорта тоже не обойтись. «У нас не все произрастает на территории Российской Федерации, не все производится», — объяснила Екатерина Лобачева и выразила надежду, что нынешняя пропорция российского и импортного будет сохраняться.



В сети «Лента» не стали оценивать предложение Минпромторга, сославшись на то, что не комментируют инициативы. Но доля российских товаров в сети превышает 90 %. «Категории с наибольшей долей импорта — экзотические фрукты и непродовольственные товары», — отметили в компании.

Совладелец петербургской сети «Реалъ» Александр Мышинский называет идею Минпромторга «полумерой» и — саркастически — призывает чиновников мыслить масштабнее. «Нужно создать перечень товаров, которые разрешено производить [тот или иной товар], и перечень сетей, которым разрешено продавать импортные товары. А также надо ввести термин «инотоваров» и на полках помечать звездочками. И вообще можно уже перейти на Госплан (орган, ответственный за центральное экономическое планирование в Советском Союзе — Прим.ред.)», — комментирует он. Вводить ограничения можно и на уровне потребителя: например, если допустимая доля иностранной продукции в категории «пиво» составит 20 %, то, чтобы купить одну бутылку импортного пенного, придется купить еще четыре отечественных. «В противном случае, импортное пиво не продадут», — предлагает он.



Развить инициативу в эту сторону предложил и глава аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. «Надо проверять потребительские корзины на выходе из магазина. Если покупатель выйдет без установленной доли российских товаров, нужно штрафовать — вначале административно, а затем вводить и уголовную ответственность», — иронизирует он.

Критерии «российскости» тоже надо ужесточать. Ведь отечественная продукция зачастую «выпускается на иностранном оборудовании, с использованием иностранных компонентов, чаще всего, по иностранным технологиям, во многих случаях, с использованием частично, а то и полностью, иностранного сырья, иностранной упаковки, нанесения краски и принтеров, которые тоже иностранного производства», — добавляет эксперт.

По мнению Ивана Федякова, инициатива Минпромторга в большей степени является пиаром и стремлением чиновников продемонстрировать патриотическую позицию. Желаемого эффекта с ее помощью достичь, скорее всего, не получится. «Декларируя наличие отечественных товаров на полках, они никак не помогут отечественным производителям, а просто вынудят торговые сети увеличивать долю СТМ и замещать тех самых производителей», — говорит он.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

