Минпромторг обяжет ретейлеров иметь обязательную долю российских товаров на полках

Министерство промышленности и торговли хочет ввести обязательство для ретейла иметь на полках определенное количество товаров российского производства. Об этом заявил заместитель министра Виктор Евтухов 10 февраля в ходе конференции Х5 Retail Group «Малому бизнесу — большую полку», передает корреспондент «Фонтанки».



По его словам, сейчас ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Мера «позволит избежать поддержки псевдороссийских товаров», — отметил он. Доступ к полке позволит российским компаниям увеличить инвестиции, в итоге вырастет качество товаров, а также подтянется развитие других отраслей, — например, производства оборудования, станков и упаковки, отметил Евтухов.