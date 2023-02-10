Минпромторг обяжет ретейлеров иметь обязательную долю российских товаров на полках

Министерство промышленности и торговли хочет ввести обязательство для ретейла иметь на полках определенное количество товаров российского производства. Об этом заявил заместитель министра Виктор Евтухов 10 февраля в ходе конференции Х5 Retail Group «Малому бизнесу — большую полку», передает корреспондент «Фонтанки».
По его словам, сейчас ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Мера «позволит избежать поддержки псевдороссийских товаров», — отметил он. Доступ к полке позволит российским компаниям увеличить инвестиции, в итоге вырастет качество товаров, а также подтянется развитие других отраслей, — например, производства оборудования, станков и упаковки, отметил Евтухов.
Какой будет обязательная доля в конкретных категориях товара, пока не определено. Вероятно, на первом этапе будет введено «квазиручное управление». Под российскими товарами чиновники понимают те, что произведены в России, причем производственные мощности и бренды принадлежат гражданам России.
Будет ли это требование вводиться только для крупных сетей или для всех участников рынка, а также как будет контролироваться соблюдение доли, Минпромторг определит в ходе обсуждения с участниками рынка. «Могут быть различные версии», — сказал замминистра.
Со временем обязательства могут стать более жёсткими, подчеркнул Евтухов.