Прокуратура Москвы проверяет Wildberries после конфликта с продавцами

Столичная прокуратура начала проверку в отношении маркетплейса Wildberries после блокировки счетов продавцов. Об этом 26 мая сообщает MSK1.RU со ссылкой на председателя ОНК Москвы, главу Союза электронной торговли Георгия Волкова.

По его словам, к проверке также подключится полиция. Может быть возбуждено уголовное дело, если на то будут причины. Волков отметил, что встречался с прокурором Центрального округа Москвы. «Проходит проверка по поданным заявлениям. Они (поставщики) объяснили позицию, что руководство Wildberries заблокировало денежные средства и товары без решения суда и правоохранительных органов», — сообщил Волков.