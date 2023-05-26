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    Прокуратура Москвы проверяет Wildberries после конфликта с продавцами

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    Столичная прокуратура начала проверку в отношении маркетплейса Wildberries после блокировки счетов продавцов. Об этом 26 мая сообщает MSK1.RU со ссылкой на председателя ОНК Москвы, главу Союза электронной торговли Георгия Волкова.

    По его словам, к проверке также подключится полиция. Может быть возбуждено уголовное дело, если на то будут причины. Волков отметил, что встречался с прокурором Центрального округа Москвы. «Проходит проверка по поданным заявлениям. Они (поставщики) объяснили позицию, что руководство Wildberries заблокировало денежные средства и товары без решения суда и правоохранительных органов», — сообщил Волков.

    Ранее Волков же сообщал, что правозащитники обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить Wildberries на мошенничество. Три дня назад издание сообщало, что продавцы снова пришли к офису Wildberries, потому что их личные кабинеты и деньги на счетах якобы так и не разморозили, хотя обещали.

    Продавцы маркетплейса 11 мая собрались на забастовку у офиса Wildberries, заявив, что им выставили счет за рекламу на два миллиарда рублей в совокупности. В маркетплейсе говорили, что компания потеряла 650 миллионов рублей из-за «серого» продвижения продавцов и обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере.

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