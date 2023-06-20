Суд отменил конфискацию бывших профсоюзных здравниц в доход государства

Мосгорсуд отменил решение о конфискации бывших профсоюзных санаториев по иску Генпрокуратуры, сообщил 19 июня «Коммерсантъ».



По информации «Ъ», Мосгорсуд отменил решение Гагаринского райсуда, которым был удовлетворен эпохальный иск Генпрокуратуры. Речь шла об обращении в доход государства 34 санаторно-курортных учреждений (совокупно 1763 объектов недвижимости). Все они ранее принадлежали Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Но затем были приватизированы и проданы. Как посчитали в прокуратуре — незаконно.

ФНПР сразу заявила о намерении оспорить решение о конфискации, «Фонтанка» писала об этом. Подробности — здесь.