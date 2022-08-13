«Прокурорам рано сверлить дырки на погонах для наград». Федерация профсоюзов недовольна решением суда об изьятии 34 санаториев в Минводах

ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России) намерена обжаловать решение московского суда об изъятии в пользу государства санаториев в Минеральных водах. В организации считают, что это антиконституционно. О решении суда накануне сообщал «Коммерсантъ». С иском обратилась Генеральная прокуратура, в нем шла речь о 34 санаториях или иначе 1763 обьектах недвижимости. В основе иска — якобы ФНПР передала часть активов бизнесменам и главе федерации Михаилу Шмакову, что является нарушением закона.

Федерация 13 августа резко раскритиковала решение. «Утверждения о том, что сотни объектов будут возвращены государству, являются прямой ложью и манипуляцией. Вернуть государству можно только то, чем оно владело. Государство не владело собственностью, указанной в решении суда. А пресловутые тысячи объектов в иске Генпрокуратуры включают в себя, в том числе, тысячи комнат в профсоюзных санаториях, которые для пущей внушительности указаны в исковых требованиях — каждая с отдельным кадастровым номером», — обьяснили в федерации. Ее представители также убеждены, что в итоге санатории окажутся в частной собственности.