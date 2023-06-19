Госдума отложила рассмотрение законопроекта о «вольном приносе» старателей

Совет Госдумы перенес рассмотрение законопроектов о старателях (о «вольном приносе» золота), которое было намечено на завтра. Об этом 19 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по бюджету Андрея Макарова.



По словам источника агентства, теперь в первом чтении проекты будут рассматривать после 28 июня — когда пройдут парламентские слушания с представителями профильных комитетов Госдумы, ведомств и министерств, регионов, золотодобывающей отрасли, старателей и экологов.

Речь идет о законопроекте «О старательской деятельности» и поправках в Налоговый кодекс. Проект обсуждают много лет, в апреле он был внесен в Госдуму. Проект предполагает, что индивидуальные предприниматели смогут добывать золото, зарегистрировавшись в онлайн-системе и выбрав старательский участок, — не более 10 гектаров на три года. Для работы на одном участке можно будет привлекать не более 10 человек, а максимальный объем добытого за весь срок на участке золота не должен превышать 30 килограммов.