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    Госдума отложила рассмотрение законопроекта о «вольном приносе» старателей

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    Совет Госдумы перенес рассмотрение законопроектов о старателях (о «вольном приносе» золота), которое было намечено на завтра. Об этом 19 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по бюджету Андрея Макарова.

    По словам источника агентства, теперь в первом чтении проекты будут рассматривать после 28 июня — когда пройдут парламентские слушания с представителями профильных комитетов Госдумы, ведомств и министерств, регионов, золотодобывающей отрасли, старателей и экологов.

    Речь идет о законопроекте «О старательской деятельности» и поправках в Налоговый кодекс. Проект обсуждают много лет, в апреле он был внесен в Госдуму. Проект предполагает, что индивидуальные предприниматели смогут добывать золото, зарегистрировавшись в онлайн-системе и выбрав старательский участок, — не более 10 гектаров на три года. Для работы на одном участке можно будет привлекать не более 10 человек, а максимальный объем добытого за весь срок на участке золота не должен превышать 30 килограммов.

    Согласно плану, первые три года эта система будет в пилотном режиме работать на Дальнем Востоке и в Арктике, а затем — во всех российских регионах.

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    ЗолотоЗакон о старателях
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