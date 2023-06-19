Тюлений выпускной в Желтой бухте: Дамбик, неряха Выборгуша и любопытная Пасха отправились в дикую жизнь

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы и петербургского Водоканала вернули в Балтийское море трех тюленят. После реабилитации в дикую природу они отправились здоровыми и упитанными. В Желтой бухте в Выборгском районе Ленобласти 19 июня прошел выпускной у тюленят Дамбика, Пасхи и Выборгуши, которые успешно завершили реабилитацию в Центре оказания помощи морским млекопитающим, рассказали в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга». На залив они приехали на «вполне комфортабельных автомобилях Водоканала», после чего резво отправились покорять водное пространство.

Серого тюлененка Дамбика нашли сильно исхудавшим на территории петербургской дамбы. Весил он всего 15 кг — почти втрое меньше нормы. Малыша доставили на территорию Водоканала в поселке Репино. Пасху обнаружили на Ласковом пляже в Курортном районе Петербурга в пасхальную ночь. Она была истощена и весила всего 13 кг. Малышка сидела на пляже, но к приезду спасателей перебралась по льду поближе к воде — и подальше от людей. Ее оперативно доставили в Центр, осмотрели и оказали помощь. К середине мая она научилась вставать на ласты, чтобы любопытно выглядывать из бассейна и быть в курсе происходящего вокруг.

Выборгушу заметили в Выборге местные жители. От страха малышка долго не решалась выбраться на берег и только с наступлением темноты все же вылезла на сушу. Весила она всего 11 кг. В Фонде малышка запомнилась своим неповторимым стилем поедания рыбы, из-за которого не смогла присоединиться к «сливкам тюленьего общества» в уличном бассейне.

В Центре животные прошли курс лечения и набрали необходимый вес. К выпускному Дамбик стал весить 51 кг, Выборгуша поправилась до 37 кг, а Пасха — до 35 кг. Все трое чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни, добавили в Водоканале.