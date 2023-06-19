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    Тюлений выпускной в Желтой бухте: Дамбик, неряха Выборгуша и любопытная Пасха отправились в дикую жизнь

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    Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы и петербургского Водоканала вернули в Балтийское море трех тюленят. После реабилитации в дикую природу они отправились здоровыми и упитанными.

    В Желтой бухте в Выборгском районе Ленобласти 19 июня прошел выпускной у тюленят Дамбика, Пасхи и Выборгуши, которые успешно завершили реабилитацию в Центре оказания помощи морским млекопитающим, рассказали в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга». На залив они приехали на «вполне комфортабельных автомобилях Водоканала», после чего резво отправились покорять водное пространство.

    Водоканал Санкт-Петербурга

    Серого тюлененка Дамбика нашли сильно исхудавшим на территории петербургской дамбы. Весил он всего 15 кг — почти втрое меньше нормы. Малыша доставили на территорию Водоканала в поселке Репино.

    Пасху обнаружили на Ласковом пляже в Курортном районе Петербурга в пасхальную ночь. Она была истощена и весила всего 13 кг. Малышка сидела на пляже, но к приезду спасателей перебралась по льду поближе к воде — и подальше от людей. Ее оперативно доставили в Центр, осмотрели и оказали помощь. К середине мая она научилась вставать на ласты, чтобы любопытно выглядывать из бассейна и быть в курсе происходящего вокруг.

    Выборгушу заметили в Выборге местные жители. От страха малышка долго не решалась выбраться на берег и только с наступлением темноты все же вылезла на сушу. Весила она всего 11 кг. В Фонде малышка запомнилась своим неповторимым стилем поедания рыбы, из-за которого не смогла присоединиться к «сливкам тюленьего общества» в уличном бассейне.

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    В Центре животные прошли курс лечения и набрали необходимый вес. К выпускному Дамбик стал весить 51 кг, Выборгуша поправилась до 37 кг, а Пасха — до 35 кг. Все трое чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни, добавили в Водоканале.

    Сейчас в Центре помощи морским млекопитающим проходят реабилитацию еще шесть ладожских кольчатых нерп. Все они здоровы и уже заканчивают восстановление: набирают вес и готовятся к жизни в естественной среде обитания. Как отмечают в Водоканале, главная цель Фонда — сохранить животных дикими, чтобы впоследствии они легко могли прокормить себя сами и снова стать полноправными обитателями Балтийского моря.

    Фото: Водоканал Санкт-Петербурга
    Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

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