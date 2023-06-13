    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    768мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    Фирменные обеды помешали петербургской нерпе дотянуться до сливок тюленьего общества

    1841
    3 комментария

    Тюленька Выборгуша — питомица Фонда друзей балтийской нерпы — пока не может попасть в уличный бассейн из специального бокса. Все дело в ее манерах — она весьма неопрятно обедает.

    У Выборгуши есть «фирменный стиль приготовления рыбы», рассказывают в Фонде 13 июня. Она разрывает пищу на мелкие кусочки и ест, катаясь в образовавшемся рыбьем жире. После этого и саму Выборгушу, и стены бассейна приходится отмывать специальным мыльным раствором.

    ПоделитьсяПоделиться

    Поэтому «сливки» местного тюленьего общества — Пасха и Дамбик — уже радуются солнышку на улице, а Выборгуше, видимо, придется перевоспитываться.

    Ранее «Фонтанка» показывала, как стоит на ластах тюленька Пасха — это помогает ей быть в курсе событий.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close