Фирменные обеды помешали петербургской нерпе дотянуться до сливок тюленьего общества

Тюленька Выборгуша — питомица Фонда друзей балтийской нерпы — пока не может попасть в уличный бассейн из специального бокса. Все дело в ее манерах — она весьма неопрятно обедает.



У Выборгуши есть «фирменный стиль приготовления рыбы», рассказывают в Фонде 13 июня. Она разрывает пищу на мелкие кусочки и ест, катаясь в образовавшемся рыбьем жире. После этого и саму Выборгушу, и стены бассейна приходится отмывать специальным мыльным раствором.