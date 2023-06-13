Фирменные обеды помешали петербургской нерпе дотянуться до сливок тюленьего общества

Тюленька Выборгуша — питомица Фонда друзей балтийской нерпы — пока не может попасть в уличный бассейн из специального бокса. Все дело в ее манерах — она весьма неопрятно обедает.
У Выборгуши есть «фирменный стиль приготовления рыбы», рассказывают в Фонде 13 июня. Она разрывает пищу на мелкие кусочки и ест, катаясь в образовавшемся рыбьем жире. После этого и саму Выборгушу, и стены бассейна приходится отмывать специальным мыльным раствором.
Поэтому «сливки» местного тюленьего общества — Пасха и Дамбик — уже радуются солнышку на улице, а Выборгуше, видимо, придется перевоспитываться.
Ранее «Фонтанка» показывала, как стоит на ластах тюленька Пасха — это помогает ей быть в курсе событий.