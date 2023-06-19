Сцену-мем из «Симпсонов» пытался повторить житель Невского района. Девочка-подросток и росгвардейцы не оценили

Семейный конфликт закончился броском стула в ребенка в Невском районе Петербурга.



Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 19 июня, наряд в квартиру на улицу Дыбенко вызвали накануне около четырех дня. В помещении сотрудники нашли 45-летнего нетрезвого мужчину и 14-летнюю девочку. Взрослый в ходе ссоры бросил стул в подростка.



Девочку отвезли в травмпункт, где медики нашли у нее ушибы мягких тканей и порез колена. Пострадавшая — дочь гражданской жены задержанного. Мужчину, который фактически воспроизвел сцену-мем из «Симпсонов», где Барт бьет Гомера стулом, доставили в отдел полиции.

