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    Сцену-мем из «Симпсонов» пытался повторить житель Невского района. Девочка-подросток и росгвардейцы не оценили

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    Семейный конфликт закончился броском стула в ребенка в Невском районе Петербурга.

    Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 19 июня, наряд в квартиру на улицу Дыбенко вызвали накануне около четырех дня. В помещении сотрудники нашли 45-летнего нетрезвого мужчину и 14-летнюю девочку. Взрослый в ходе ссоры бросил стул в подростка.

    Девочку отвезли в травмпункт, где медики нашли у нее ушибы мягких тканей и порез колена. Пострадавшая — дочь гражданской жены задержанного. Мужчину, который фактически воспроизвел сцену-мем из «Симпсонов», где Барт бьет Гомера стулом, доставили в отдел полиции.

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