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    Футболист «Спартака» Промес приговорен к 1,5 года тюрьмы

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    Футболист московского клуба «Спартак» Квинси Промес приговорен амстердамским судом к 1,5 года тюремного заключения за атаку на своего двоюродного брата. Об этом 19 июня пишет издание AD.

    Изначально государственное обвинение требовало, чтобы Промес был приговорен к двум годам лишения свободы. Суд указал на отсутствие Промеса на судебных заседаниях как одну из причин его обвинения. Кроме того, суд решил, что телефонные разговоры, в которых Промес обсуждал нанесение ножевых ранений, могут быть использованы как доказательства в деле.

    Инцидент, в ходе которого Промес атаковал своего родственника с ножом, произошел в июле 2020 года. В результате атаки брат получил несколько ранений. Изначально ожидалось, что ему предъявят попытку убийства, но впоследствии обвинения были смягчены до нападения с отягчающими обстоятельствами.

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