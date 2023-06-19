Трехлетнего мальчика нашли на асфальте у дома в Полюстрово. Его спасают врачи

Малыша, упавшего вместе с москитной сеткой с третьего этажа в Красногвардейском районе, спасают в детской больнице № 2.



Ребенок остался без присмотра в квартире не третьем этаже дома 9 по улице Маршала Тухачевского накануне около половины восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 июня. Трехлетний мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней полетел вниз.



С тяжелыми травмами головы и туловища ребенка госпитализировали. Сейчас за его жизнь борются врачи.

