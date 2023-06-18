Стаканчик лета и эндорфин на палочке: почему мы так любим мороженое в жару и чем его лучше заменить

Исследований, доказывающих, что мороженое охлаждает в жару, нет, но некоторые врачи этого не отрицают, а некоторые говорят о ложном чувстве Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Многим людям, особенно летом, в жару, очень хочется мороженого, и они готовы есть его часто. Почему так происходит? Врачи рассказывают, правда ли мороженое охлаждает и утоляет жажду и можно ли есть его часто.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказывает, что секрет мороженого прост: десерт, состоящий из жира и сахара, стимулирует выработку серотонина и эндорфинов — то есть приносит человеку радость, удовольствие и быстро дает ему энергию. Именно поэтому из-за усталости или стресса может сильно хотеться мороженого, пирожное или кусочек торта.



— Многие едят мороженое летом, ожидая, что оно поможет лучше перенести жару. Хотя серьезных клинических исследований этого вопроса не проводилось, эффект охлаждения от мороженого скорее психологический. Ведь организм оптимизирует температуру пищи, которая попадает в желудок: и горячее, и холодное приобретает температуру тела на первых этапах переваривания. Поэтому нельзя говорить о существенном охлаждении организма изнутри с помощью порции мороженого, — замечает врач.

Мы отдаем предпочтение не полезной еде, а той, которая кажется нам вкусной Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Врач-терапевт Алексей Савин добавляет, что мороженое охлаждает слизистую ротовой полости, создает ложное ощущение утоления жажды и обладает приятным вкусом.

— Также в жару не хочется есть супы или вторые блюда, а мороженое содержит большое количество калорий и быстро утоляет голод. Но организму требуется больше сил и энергии для его переработки, — отмечает Алексей Савин.



Терапевт Ирина Аманатова также считает, что мороженое дает обманчивое ощущение охлаждения и утоления жажды:

— Безусловно, мороженое — очень вкусный десерт, и употреблять в жаркую погоду его можно, но точно не для утоления жажды.



В натуральном мороженом содержатся полезные вещества в небольших количествах, но его довольно сложно найти в магазинах Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Екатерина Кашух добавляет, что вряд ли можно говорить и о пищевой ценности продукта.

— Большое количество жиров и быстрых углеводов не полезно, а их постоянный избыток и вовсе может нанести вред — стать причиной ожирения, — объяснила она. — В десерте из натурального молока могут содержаться кальций, фосфор, витамины А и группы В, но их количества настолько мизерны, что не стоит всерьез рассматривать мороженое как источник полезных веществ.

Еще один непростой вопрос диетологии, по ее словам, — сколько мороженого можно есть взрослым и детям. Врач уверена, что многое зависит от веса, состояния здоровья и скорости обмена веществ человека.



— Если вес в норме, то пара порций холодного десерта в неделю не повредит ни взрослому, ни ребенку. Если же нужно снижать массу тела, от мороженого стоит отказаться в пользу менее калорийных десертов, например сорбета, в составе которого вода и ягоды с минимальным количеством сахара, — советует Екатерина Кашух.

Врачи считают, что, если вес в норме, пара порций мороженого в неделю не повредит Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Врач-терапевт Анастасия Жданова говорит, что существует мнение, будто желание съесть определенный продукт связано с дефицитом питательного вещества, которым он богат. Но доказательной медициной это не подтверждено.



— Как правило, мы отдаем предпочтение не полезной еде, а той, которая кажется нам вкусной. Исследования показывают, что большинство людей предпочитают высококалорийное мясо и богатые углеводами продукты вроде выпечки и шоколада, а не низкокалорийные, но богатые витаминами и минералами продукты, — замечает терапевт.



И, по ее словам, этому факту есть объяснение: в рационе наших предков, древних людей, основу составляло высококалорийное мясо, которое необходимо было, чтобы выжить, а растительная пища была лишь дополнением в те дни, когда охота не заканчивалась успешно.

— В ходе эволюции из всей низкокалорийной пищи у нас сохранилась тяга только к фруктам, которая максимальна в первой половине дня и снижается к вечеру, — резюмирует Анастасия Жданова.