Шадаев: Портал «Госуслуги» должен стать формой с одной поисковой строкой

Взаимодействие с сервисом «Госуслуги» должно быть упрощено — портал может превратиться в форму с одной поисковой строкой. Об этом 16 июня заявил глава Минцифры Максут Шадаев.



Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, министр отметил, что взаимодействие с государством должно идти в понятном для человека интерфейсе. Пользователь должен получать простые ответы, не разбираясь в сложных регламентах, и тогда его «смогут провести через всю цепочку получения услуги» (цитата по РИА Новости).

Также на ПМЭФ-2023 Шадаев заявил «Фонтанке», что хороших журналистов нейросеть не заменит. О том, что еще обсуждали на форуме, читайте в нашем материале.