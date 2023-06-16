    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, с-в

    761мм

    23%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd83.65eur91.63

    Шадаев: Портал «Госуслуги» должен стать формой с одной поисковой строкой

    295
    1 комментарий

    Взаимодействие с сервисом «Госуслуги» должно быть упрощено — портал может превратиться в форму с одной поисковой строкой. Об этом 16 июня заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, министр отметил, что взаимодействие с государством должно идти в понятном для человека интерфейсе. Пользователь должен получать простые ответы, не разбираясь в сложных регламентах, и тогда его «смогут провести через всю цепочку получения услуги» (цитата по РИА Новости).

    Также на ПМЭФ-2023 Шадаев заявил «Фонтанке», что хороших журналистов нейросеть не заменит. О том, что еще обсуждали на форуме, читайте в нашем материале.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Госуслуги
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость16 Июн 2023 в 22:47
    Портал «Госуслуги» должен стать формой с одной поисковой строкой: ты мобилизирован.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close