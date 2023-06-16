Завтрак с грибами и тюремные рассказы от Виктора Бута. Как прошел главный день ПМЭФ

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Грибы и коптеры Главный день форума начинался, как обычно, с делового завтрака Сбербанка, он проходил в отеле Airportcity Plaza. Формат испытанный, спикеры тоже — поэтому никто особо не удивился, когда глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров традиционно эксцентрично начал рассуждать о диаметре грибных шляпок, подбираясь через эту математику к системе госуправления. Главные отраслевики страны держали ответ перед главой Сбера по своим направлениям — автопром, металлургия, железные дороги, а чиновники рассуждали об экономике.

Гвоздем программы, пожалуй, стал отъезд главы «АВТОВАЗа» Максима Соколова и министра финансов Антона Силуанова на основную площадку ПМЭФ в «Экспофорум»: новенькая Lada Aura возьми да и не заведись в нужный момент. Вокруг зароптали, но Силуанов сел за руль и сдвинул автомобильную промышленность с места. Как потом пояснили в «АВТОВАЗе», причина в том, что машина была заглушена после первой поездки, но с передачи ее не сняли.

«Фонтанка.ру»

В самом «Экспофоруме» участники активно потребляли кофе и угощались мороженым: добыть эти необходимые атрибуты ПМЭФ до 9 утра можно было уже не везде. На лицах некоторых небезызвестных в Петербурге государственных мужей явственно виднелись следы прошедших накануне гуляний.



Но в целом все дышало ожиданием президента: от повышенных мер безопасности (включая обещанное отключение мобильного интернета) до ставшего более разнообразным меню в журналистской столовой (коллеги иронизировали, что так приветствуют подъехавшую к пленарке репортерскую «аристократию» из пула). По тому, как плотно обложили секцию G, стало понятно, что Владимир Путин не только встретится с главой ОАЭ, но и пройдется с ним по стенду Эмиратов. Стенд вообще остается в центре внимания благодаря своим ярким аниматорам, и «Фонтанка» под конец форума вынуждена с тяжелым сердцем сообщить всем заинтересованным: это не настоящие шейхи.

Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

А около полудня все засуетились: Путин пришел на стенд. Стало понятно, что ежегодное развлечение — в преддверии пленарки следить, сел ли борт № 1 в Пулково, — отменяется: президент прибыл в «Экспофорум» заранее.

«Фонтанка.ру»

Но до пленарного заседания было еще далеко, так что ПМЭФ жил своей жизнью — подчас необычной для экономического форума. Организация «Сильнейшая нация мира» рвала мячики и пыталась исполнить это же с грелками, а также пела Газманова.

Параллельно доедали основные темы форума. На невольно прославившемся стенде компании «Астраком» с представителями компании ссорился главред Readovka Алексей Костылев. Издание, как и многие другие, написало о презентованных здесь беспилотниках «Патриот», после чего выяснилось, что аналогичные модели, причем оригинального китайского производства, давно продаются в интернете. Костылев пришел, чтобы узнать — чем все-таки эти дроны отличаются, но разговор сложился так себе: наименование «журналист» гость отверг, настаивая на том, что он главред, а сотрудник «Астракома» норовил вызвать охрану. В итоге все как-то улеглось. Если коротко, то производитель никогда и не претендовал на оригинальность разработки: дрон, по сути, китайский, программное обеспечение — свое. Называется «реинжиниринг».

Екатерина Рябчук / MSK1

«Спасибо, президент! Спасибо, президент!» О природе журналистики и локализации говорили не только здесь. Глава Минцифры Максут Шадаев на панели, посвященной искусственному интеллекту, успокоил «Фонтанку»: «Никогда. Хороших журналистов никогда нейросеть не заменит». В самой дискуссии участие принимали не только чиновники и вообще не только люди: присоединилась нейросеть Сбера Kandinsky. По итогам выступления каждого спикера она собирала облако тегов и выдавала изображение, в зависимости от того, какие слова повторялись чаще. Максут Шадаев понял, как это работает. «Спасибо, президент! Спасибо президент!» — начал он в шутку выступление. Однако ожидания присутствовавших не оправдались. Нейросеть то ли не услышала про президента, то ли сознательно, насколько она могла, не включила это слово в облако тегов. И после речи Шадаева, который ничего не говорил о собаках, на экране появилось изображение милого мультяшного песика на фоне серверных стоек.

Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Интересная дискуссия развернулась на сессии «Мультикультурализм vs традиционные ценности». Участники под модерацией писателя Александра Цыпкина рассуждали, почему нам вообще есть дело, что у них «там» в культуре: чернокожая русалочка и обязанность, чтобы в фильме были представители всех-всех-всех. Сошлись на том, что это нормально: не российская провинциальность, а, наоборот, «в хорошем смысле культурная имперскость». А вот ограничение творчества (опять же, со ссылкой на западный опыт) участники порицали. Режиссер Константин Богомолов резюмировал: воевать с этим бесполезно, а вот относиться с иронией — то, что надо.





Экспертного взгляда добавил не так давно вернувшийся из американской тюрьмы Виктор Бут, ныне почетный председатель фонда «Дорога домой». Он ввернул, что элиты хотят избавиться от большей части населения. И рассказал, какое впечатление получил от общения с неграми, пока сидел: никто не знает отцов, у братьев и сестер они разные, в итоге ролевая модель поведения отца перед глазами отсутствует. Так что «демократам удался эксперимент» и чернокожие превратились в получателей благ, которые знают, что можно не работать и торговать всяким запрещенным за углом.



Успели еще раз обсудить автопром: что делать с оставленными недружественными странами заводами и как все-таки локализовать производство в России. Альберт Каримов, замминистра Минпромторга, заверил, что покинутые предприятия постепенно переходят к национальным участникам рынка — «практически по всем площадкам уже определенность есть». Проблема другая — по своим распределились, а чужие идти не очень хотят. Иностранным инвесторам, отметил вице-президент «АВТОВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, на российский рынок приходить «неинтересно» — есть голый импорт.



Один из ключей к спасению — каршеринг. Не сам по себе, а если ему выдвинуть требования по локализации закупок. Сергей Громак подчеркнул, что необходимо также усиливать защиту рынка и проиндексировать утилизационный сбор, а все меры господдержки должны быть привязаны к уровню локализации. Насколько обрусел — столько и льгот. При этом контроль за пакетом акций и право на результат интеллектуальной деятельности должны оставаться за российским партнером. На случай, если зарубежный сбежит.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тем временем глава Совфеда Валентина Матвиенко на стенде Евразийского женского форума рассуждала и о женщинах, и об обществе, и все же немного о мужчинах. Обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, Матвиенко заметила: «Вы такой успешный, потому что руководите медициной, где порядка 70% — женщины. А женщины самые ответственные».





На втором этаже «Экспофорума» грустно обсуждали будущее Сибири. Заявленный миллиардер Олег Дерипаска не пришел, а именно от него ожидали ярких заявлений. В итоге основной вывод: российское сырье в Азии нужно всем — а вывезти никакой возможности; строятся новые заводы — а работать некому, потому что романтики, мечтающие переселиться в Сибирь, в дефиците. Обсудили даже завоз кадров в духе царских и советских времен. Но сошлись на том, что надо для начала создавать условия.



На стендах крупных компаний серийно подписывали соглашения регионы, компании и общественные организации, надо было все успеть. Петербург, к примеру, довел до подписи самые громкие пункты своей форумной программы, касающиеся строительства платных магистралей М-7 и М-49, а также реконструкции стадиона «Петровский».

«Пленарка была огонь» Внутренние дворики «Экспофорума» к часу дня опустели — сбежали даже курящие. Зато в момент, когда большая часть гостей уже почти колонной шагала по пассажу в сторону Владимира Путина, Рязанская область внезапно начала показ мод. У стенда под фонк-версию песни «Комарово» сменяли друг друга модели в белых платьях и венках, а в конце угостили своих верных зрителей рязанским шоколадом.

«Фонтанка.ру»

На этом простые радости гостей ПМЭФа не закончились. В два часа, когда пленарное заседание по расписанию должно было стартовать, выстроилась очередь за мороженым к «коровке» и за победителем к груше — интерактив от Федерации бокса к кульминации форума нашел своего героя. Со словами «Добро должно быть с кулаками» рекордсмену по силе удара вручили грамоту.

Девушки со стендов занялись своими делами. Фотографировались на фоне своих и чужих корпоративных символов, а те, что в зоне G, перекидывали друг другу фото Путина, который к ним заходил («издалека, но видно»).



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На выходе с заседания звучало «пленарка была огонь». При этом многие напрочь отказывались комментировать услышанное. В этот список попали люди в диапазоне от помощника президента Владимира Мединского и гендиректора Первого канала Константина Эрнста до президента ВТБ Андрея Костина и блогера Влада Бумаги.





Кто-то все же откликнулся. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что «никогда еще на ПМЭФ не было столь субстантивного доклада президента России» и что многие идеи его предшественника Владимира Жириновского «приняты президентом». «Всеобъемлющая, по многим отраслям конкретные меры предложения», — говорил Максут Шадаев.



Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал: он хотел бы, чтобы эту речь услышали люди в Киеве, но там им сделать этого не позволят. Всегда открытый для комментария художник Никас Сафронов услышал в словах Путина возможность выйти на новый уровень единения и профессионализма.



Основная программа форума окончена. Несколько панелей состоятся и в субботу, но обычно после пленарки из Петербурга уезжают все высокие гости, кто прибыл сюда на ПМЭФ. Если, конечно, у них нет планов на пятничные закрывающие вечеринки.



«Фонтанка.ру»