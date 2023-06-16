Завтрак с грибами и тюремные рассказы от Виктора Бута. Как прошел главный день ПМЭФ

Грибы и коптеры
Главный день форума начинался, как обычно, с делового завтрака Сбербанка, он проходил в отеле Airportcity Plaza. Формат испытанный, спикеры тоже — поэтому никто особо не удивился, когда глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров традиционно эксцентрично начал рассуждать о диаметре грибных шляпок, подбираясь через эту математику к системе госуправления. Главные отраслевики страны держали ответ перед главой Сбера по своим направлениям — автопром, металлургия, железные дороги, а чиновники рассуждали об экономике.
Гвоздем программы, пожалуй, стал отъезд главы «АВТОВАЗа» Максима Соколова и министра финансов Антона Силуанова на основную площадку ПМЭФ в «Экспофорум»: новенькая Lada Aura возьми да и не заведись в нужный момент. Вокруг зароптали, но Силуанов сел за руль и сдвинул автомобильную промышленность с места. Как потом пояснили в «АВТОВАЗе», причина в том, что машина была заглушена после первой поездки, но с передачи ее не сняли.
«Фонтанка.ру»
В самом «Экспофоруме» участники активно потребляли кофе и угощались мороженым: добыть эти необходимые атрибуты ПМЭФ до 9 утра можно было уже не везде. На лицах некоторых небезызвестных в Петербурге государственных мужей явственно виднелись следы прошедших накануне гуляний.
Но в целом все дышало ожиданием президента: от повышенных мер безопасности (включая обещанное отключение мобильного интернета) до ставшего более разнообразным меню в журналистской столовой (коллеги иронизировали, что так приветствуют подъехавшую к пленарке репортерскую «аристократию» из пула). По тому, как плотно обложили секцию G, стало понятно, что Владимир Путин не только встретится с главой ОАЭ, но и пройдется с ним по стенду Эмиратов. Стенд вообще остается в центре внимания благодаря своим ярким аниматорам, и «Фонтанка» под конец форума вынуждена с тяжелым сердцем сообщить всем заинтересованным: это не настоящие шейхи.
Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
А около полудня все засуетились: Путин пришел на стенд. Стало понятно, что ежегодное развлечение — в преддверии пленарки следить, сел ли борт № 1 в Пулково, — отменяется: президент прибыл в «Экспофорум» заранее.
«Фонтанка.ру»
Но до пленарного заседания было еще далеко, так что ПМЭФ жил своей жизнью — подчас необычной для экономического форума. Организация «Сильнейшая нация мира» рвала мячики и пыталась исполнить это же с грелками, а также пела Газманова.
Параллельно доедали основные темы форума. На невольно прославившемся стенде компании «Астраком» с представителями компании ссорился главред Readovka Алексей Костылев. Издание, как и многие другие, написало о презентованных здесь беспилотниках «Патриот», после чего выяснилось, что аналогичные модели, причем оригинального китайского производства, давно продаются в интернете. Костылев пришел, чтобы узнать — чем все-таки эти дроны отличаются, но разговор сложился так себе: наименование «журналист» гость отверг, настаивая на том, что он главред, а сотрудник «Астракома» норовил вызвать охрану. В итоге все как-то улеглось. Если коротко, то производитель никогда и не претендовал на оригинальность разработки: дрон, по сути, китайский, программное обеспечение — свое. Называется «реинжиниринг».
Екатерина Рябчук / MSK1
«Спасибо, президент! Спасибо, президент!»
О природе журналистики и локализации говорили не только здесь. Глава Минцифры Максут Шадаев на панели, посвященной искусственному интеллекту, успокоил «Фонтанку»: «Никогда. Хороших журналистов никогда нейросеть не заменит». В самой дискуссии участие принимали не только чиновники и вообще не только люди: присоединилась нейросеть Сбера Kandinsky. По итогам выступления каждого спикера она собирала облако тегов и выдавала изображение, в зависимости от того, какие слова повторялись чаще. Максут Шадаев понял, как это работает. «Спасибо, президент! Спасибо президент!» — начал он в шутку выступление. Однако ожидания присутствовавших не оправдались. Нейросеть то ли не услышала про президента, то ли сознательно, насколько она могла, не включила это слово в облако тегов. И после речи Шадаева, который ничего не говорил о собаках, на экране появилось изображение милого мультяшного песика на фоне серверных стоек.
Интересная дискуссия развернулась на сессии «Мультикультурализм vs традиционные ценности». Участники под модерацией писателя Александра Цыпкина рассуждали, почему нам вообще есть дело, что у них «там» в культуре: чернокожая русалочка и обязанность, чтобы в фильме были представители всех-всех-всех. Сошлись на том, что это нормально: не российская провинциальность, а, наоборот, «в хорошем смысле культурная имперскость». А вот ограничение творчества (опять же, со ссылкой на западный опыт) участники порицали. Режиссер Константин Богомолов резюмировал: воевать с этим бесполезно, а вот относиться с иронией — то, что надо.
Экспертного взгляда добавил не так давно вернувшийся из американской тюрьмы Виктор Бут, ныне почетный председатель фонда «Дорога домой». Он ввернул, что элиты хотят избавиться от большей части населения. И рассказал, какое впечатление получил от общения с неграми, пока сидел: никто не знает отцов, у братьев и сестер они разные, в итоге ролевая модель поведения отца перед глазами отсутствует. Так что «демократам удался эксперимент» и чернокожие превратились в получателей благ, которые знают, что можно не работать и торговать всяким запрещенным за углом.
Успели еще раз обсудить автопром: что делать с оставленными недружественными странами заводами и как все-таки локализовать производство в России. Альберт Каримов, замминистра Минпромторга, заверил, что покинутые предприятия постепенно переходят к национальным участникам рынка — «практически по всем площадкам уже определенность есть». Проблема другая — по своим распределились, а чужие идти не очень хотят. Иностранным инвесторам, отметил вице-президент «АВТОВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, на российский рынок приходить «неинтересно» — есть голый импорт.
Один из ключей к спасению — каршеринг. Не сам по себе, а если ему выдвинуть требования по локализации закупок. Сергей Громак подчеркнул, что необходимо также усиливать защиту рынка и проиндексировать утилизационный сбор, а все меры господдержки должны быть привязаны к уровню локализации. Насколько обрусел — столько и льгот. При этом контроль за пакетом акций и право на результат интеллектуальной деятельности должны оставаться за российским партнером. На случай, если зарубежный сбежит.
Тем временем глава Совфеда Валентина Матвиенко на стенде Евразийского женского форума рассуждала и о женщинах, и об обществе, и все же немного о мужчинах. Обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, Матвиенко заметила: «Вы такой успешный, потому что руководите медициной, где порядка 70% — женщины. А женщины самые ответственные».
На втором этаже «Экспофорума» грустно обсуждали будущее Сибири. Заявленный миллиардер Олег Дерипаска не пришел, а именно от него ожидали ярких заявлений. В итоге основной вывод: российское сырье в Азии нужно всем — а вывезти никакой возможности; строятся новые заводы — а работать некому, потому что романтики, мечтающие переселиться в Сибирь, в дефиците. Обсудили даже завоз кадров в духе царских и советских времен. Но сошлись на том, что надо для начала создавать условия.
На стендах крупных компаний серийно подписывали соглашения регионы, компании и общественные организации, надо было все успеть. Петербург, к примеру, довел до подписи самые громкие пункты своей форумной программы, касающиеся строительства платных магистралей М-7 и М-49, а также реконструкции стадиона «Петровский».
«Пленарка была огонь»
Внутренние дворики «Экспофорума» к часу дня опустели — сбежали даже курящие. Зато в момент, когда большая часть гостей уже почти колонной шагала по пассажу в сторону Владимира Путина, Рязанская область внезапно начала показ мод. У стенда под фонк-версию песни «Комарово» сменяли друг друга модели в белых платьях и венках, а в конце угостили своих верных зрителей рязанским шоколадом.
«Фонтанка.ру»
На этом простые радости гостей ПМЭФа не закончились. В два часа, когда пленарное заседание по расписанию должно было стартовать, выстроилась очередь за мороженым к «коровке» и за победителем к груше — интерактив от Федерации бокса к кульминации форума нашел своего героя. Со словами «Добро должно быть с кулаками» рекордсмену по силе удара вручили грамоту.
Девушки со стендов занялись своими делами. Фотографировались на фоне своих и чужих корпоративных символов, а те, что в зоне G, перекидывали друг другу фото Путина, который к ним заходил («издалека, но видно»).
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О чем говорил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023: собрали самое важное
Само заседание началось с задержкой, но не с такой, как бывало, — всего на час. «Фонтанка» вела прямую трансляцию, где фиксировалось все важное из выступления Путина, и собрала короткую выжимку из сказанного.
На выходе с заседания звучало «пленарка была огонь». При этом многие напрочь отказывались комментировать услышанное. В этот список попали люди в диапазоне от помощника президента Владимира Мединского и гендиректора Первого канала Константина Эрнста до президента ВТБ Андрея Костина и блогера Влада Бумаги.
Кто-то все же откликнулся. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что «никогда еще на ПМЭФ не было столь субстантивного доклада президента России» и что многие идеи его предшественника Владимира Жириновского «приняты президентом». «Всеобъемлющая, по многим отраслям конкретные меры предложения», — говорил Максут Шадаев.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал: он хотел бы, чтобы эту речь услышали люди в Киеве, но там им сделать этого не позволят. Всегда открытый для комментария художник Никас Сафронов услышал в словах Путина возможность выйти на новый уровень единения и профессионализма.
Основная программа форума окончена. Несколько панелей состоятся и в субботу, но обычно после пленарки из Петербурга уезжают все высокие гости, кто прибыл сюда на ПМЭФ. Если, конечно, у них нет планов на пятничные закрывающие вечеринки.
«Фонтанка.ру»