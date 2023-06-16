«Технические работы». ПМЭФ 16 июня оставят без мобильного интернета

Мобильный интернет будет временно недоступен на площадке проведения Петербургского международного экономического форума 16 июня. Об этом около полуночи предупредил Росконгресс.
Объяснили это «проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи». Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков однако подчеркнул, что участники и гости форума смогут воспользоваться WiFi сетью проекта SPIEF2023.
Напомним, что форум идет 14-17 июня. Главным событием пятницы станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. А в четверг 15 июня состоялся второй день ПМЭФ. О его главных событиях читайте в нашем материале.