Дезинфекция, собаки и остывшие блюда. В день пленарного заседания в «Экспофоруме» применяются повышенные меры безопасности

Гости Петербургского международного экономического форума, который проходит в «Экспофоруме», отмечают повышенные меры безопасности на мероприятии 16 июня. Через несколько часов здесь пройдет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.



Меры безопасности ужесточили с раннего утра. У пассажиров шаттлов при проезде КПП не только проверяли именные бейджи, но и досматривали ручную кладь. Имеющих при себе технику просили показать ее, журналистов спрашивали, нет ли при них квадрокоптеров. Также одна из представительниц прессы отметила, что при досмотре у входа в «Экспофорум» ее впервые за три дня просили включить ноутбук.