    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, ю-з

    763мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.96eur90.97

    ПМЭФ-2023

    Дезинфекция, собаки и остывшие блюда. В день пленарного заседания в «Экспофоруме» применяются повышенные меры безопасности

    905
    1 комментарий

    Гости Петербургского международного экономического форума, который проходит в «Экспофоруме», отмечают повышенные меры безопасности на мероприятии 16 июня. Через несколько часов здесь пройдет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

    Меры безопасности ужесточили с раннего утра. У пассажиров шаттлов при проезде КПП не только проверяли именные бейджи, но и досматривали ручную кладь. Имеющих при себе технику просили показать ее, журналистов спрашивали, нет ли при них квадрокоптеров. Также одна из представительниц прессы отметила, что при досмотре у входа в «Экспофорум» ее впервые за три дня просили включить ноутбук.

    ПоделитьсяПоделиться

    Внутри наполовину перекрытой оказалась секция G, где располагается стенд Арабских Эмиратов, правительств Москвы и Петербурга. Причем петербургский стенд оказался в полном доступе, московский перекрыли наполовину, арабский – полностью. На перекрытой территории проводили дезинфекцию, обрабатывали ковры и поверхности, специалисты проверяли каждую переговорную комнату с собаками.

    MSK1.ru

    Гости скорее наблюдали за происходящим с любопытством, а вот персоналу явно это доставляло неудобства. Так официанты с обернутыми в фольгу блюдами старались пройти за ограждения, но встречали сопротивление охранников.

    Начало пленарного заседания с участием президента РФ запланировано на 14:00. Также глава государства в рамках форума проведет встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

    Евгения Горбунова /«Фонтанка.ру»

    Ранее участников и гостей ПМЭФ-2023 предупредили, что в пятницу на территории форума они не смогут воспользоваться мобильным интернетом из-за технических работ на инфраструктуре сотовых операторов. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», мобильный интернет работает избирательно, у некоторых журналистов действительно наблюдаются с ним проблемы.

    Напомним, что форум идет 14–17 июня. Главным событием пятницы станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. А в четверг, 15 июня, состоялся второй день ПМЭФ. О его главных событиях читайте в нашем материале.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close