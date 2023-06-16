Дезинфекция, собаки и остывшие блюда. В день пленарного заседания в «Экспофоруме» применяются повышенные меры безопасности

Гости Петербургского международного экономического форума, который проходит в «Экспофоруме», отмечают повышенные меры безопасности на мероприятии 16 июня. Через несколько часов здесь пройдет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
Меры безопасности ужесточили с раннего утра. У пассажиров шаттлов при проезде КПП не только проверяли именные бейджи, но и досматривали ручную кладь. Имеющих при себе технику просили показать ее, журналистов спрашивали, нет ли при них квадрокоптеров. Также одна из представительниц прессы отметила, что при досмотре у входа в «Экспофорум» ее впервые за три дня просили включить ноутбук.
Внутри наполовину перекрытой оказалась секция G, где располагается стенд Арабских Эмиратов, правительств Москвы и Петербурга. Причем петербургский стенд оказался в полном доступе, московский перекрыли наполовину, арабский – полностью. На перекрытой территории проводили дезинфекцию, обрабатывали ковры и поверхности, специалисты проверяли каждую переговорную комнату с собаками.
MSK1.ru
Гости скорее наблюдали за происходящим с любопытством, а вот персоналу явно это доставляло неудобства. Так официанты с обернутыми в фольгу блюдами старались пройти за ограждения, но встречали сопротивление охранников.
Начало пленарного заседания с участием президента РФ запланировано на 14:00. Также глава государства в рамках форума проведет встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
Евгения Горбунова /«Фонтанка.ру»
Ранее участников и гостей ПМЭФ-2023 предупредили, что в пятницу на территории форума они не смогут воспользоваться мобильным интернетом из-за технических работ на инфраструктуре сотовых операторов. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», мобильный интернет работает избирательно, у некоторых журналистов действительно наблюдаются с ним проблемы.