Водитель «Жигулей» сдал назад и отправил ребенка в реанимацию в Тихвине

Ребенок серьезно пострадал под колесами автомобиля в Тихвинском районе Ленобласти. По факту ДТП возбудили уголовное дело.



В 20:30 15 июня у дома 21 на улице Пролетарской Диктатуры в Тихвине 27-летний житель Гатчинского района, управляя автомобилем ВАЗ-2102, при движении задним ходом наехал на 7-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 16 июня. В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и несколько серьезных переломов, в том числе позвонка. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

Водитель в момент ДТП был трезв, но без водительских прав. За 2022–2023 годы он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за пьяное вождение, за что минувшей осенью был лишен прав на 18 месяцев. Автомобиль принадлежит жителю Пикалево.