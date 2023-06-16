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    Водитель «Жигулей» сдал назад и отправил ребенка в реанимацию в Тихвине

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    5 комментариев

    Ребенок серьезно пострадал под колесами автомобиля в Тихвинском районе Ленобласти. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

    В 20:30 15 июня у дома 21 на улице Пролетарской Диктатуры в Тихвине 27-летний житель Гатчинского района, управляя автомобилем ВАЗ-2102, при движении задним ходом наехал на 7-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 16 июня. В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и несколько серьезных переломов, в том числе позвонка. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

    Водитель в момент ДТП был трезв, но без водительских прав. За 2022–2023 годы он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за пьяное вождение, за что минувшей осенью был лишен прав на 18 месяцев. Автомобиль принадлежит жителю Пикалево.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, лишенным прав, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Автомобилиста задержали и поместили в изолятор.

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    Комментарии 5

    BorisN16 Июн 2023 в 14:12
    Часто наблюдаю, как водители задним ходом на приличной скорости едут навстречу движению. Как бы "не нарушая"
    +0−0
    AlBerkut16 Июн 2023 в 13:46
    Ваз 2102?
    Эти раритеты ещё остались, да ещё и способные передвигаться самостоятельно? 🤔
    +0−1
    RR_197816 Июн 2023 в 13:39
    Это должно быть пожизненное, иначе эту заразу не искоренить.
    +2−0
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