    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, ю-з

    763мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd83.96eur90.97

    ПМЭФ-2023

    «Враг действует нагло». Песков прокомментировал усиленные меры безопасности на ПМЭФ

    4047
    31 комментарий

    Меры безопасности на Петербургском международном экономическом форуме принимаются «достаточно усиленные, можно сказать, беспрецедентные». Так оценил ситуацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    «Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности», — объяснил он (цитата по ТАСС).

    Он добавил, что в связи с этим возможны перебои с беспроводным Интернетом. «Просто используйте Wi-Fi, и все у вас будет хорошо», — отметил представитель Кремля.

    «Фонтанка» уже испытала на себе усиленные меры безопасности в «Экспофоруме» в день пленарного заседания. У пассажиров шаттлов при проезде КПП не только проверяли именные бейджи, но и досматривали ручную кладь. Имеющих при себе технику просили показать ее, журналистов спрашивали, нет ли при них квадрокоптеров. Подробнее читайте и смотрите здесь.

    Через несколько часов на форуме ожидается выступление президента Владимира Путина. Утром он с президентом ОАЭ осмотрит павильон страны на ПМЭФ и проведет переговоры тет-а-тет.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 31

    Гость16 Июн 2023 в 12:18
    Придворный шут
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:05
    А кто враг?
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:00
    от населения себя обезопасили, пробки в 11,00 часов уже 7 баллов, да в принципе ве правильно, холопы должны париться в пробках
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close