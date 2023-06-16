«Враг действует нагло». Песков прокомментировал усиленные меры безопасности на ПМЭФ

Меры безопасности на Петербургском международном экономическом форуме принимаются «достаточно усиленные, можно сказать, беспрецедентные». Так оценил ситуацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности», — объяснил он (цитата по ТАСС).
Он добавил, что в связи с этим возможны перебои с беспроводным Интернетом. «Просто используйте Wi-Fi, и все у вас будет хорошо», — отметил представитель Кремля.
«Фонтанка» уже испытала на себе усиленные меры безопасности в «Экспофоруме» в день пленарного заседания. У пассажиров шаттлов при проезде КПП не только проверяли именные бейджи, но и досматривали ручную кладь. Имеющих при себе технику просили показать ее, журналистов спрашивали, нет ли при них квадрокоптеров. Подробнее читайте и смотрите здесь.
Через несколько часов на форуме ожидается выступление президента Владимира Путина. Утром он с президентом ОАЭ осмотрит павильон страны на ПМЭФ и проведет переговоры тет-а-тет.