Петербург сохранил 6-е место в рейтинге АСИ

Санкт-Петербург занял шестое место в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Такие же показатели у Чеченской Республики.



Первые пять мест достались Москве, Татарстану, Московской области и другим регионам (каждое место делили несколько регионов). Петербург сохранил свои позиции, в прошлом году был такой же результат.

Рейтинг на Петербургском экономическом форуме 16 июня презентовало Агентство стратегических инициатив. Как заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупышева, рейтинг проводился путём опроса предпринимателей по 67 показателям. По её словам, по 49 показателям в этом году зафиксировали улучшение. В частности — предприниматели стали более удовлетворены инфраструктурой, финансовой поддержкой, уменьшением количеством проверок. Также сократились сроки разрешений на ввод в эксплуатацию (в среднем 34,5 дня) и регистрации прав собственности (7 дней).

