Петербург поднялся на шестое место в рейтинге АСИ

Санкт-Петербург поднялся с восьмого на шестое место в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив. Город делит шестое место с ХМАО.
Петербург опередили Москва, Татарстан, Московская, Тульская области, а также разделившие между собой пятое место Башкортостан, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская области. Ленинградская область оказалась на девятом месте.
Рейтинг составлен на основе опросов предпринимателей и инвесторов. Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, регионы оцениваются не по объёму инвестиций, а по эффективности работы региональных команд, руководителей субъектов. В расчет принимаются также участие в создании благоприятных условий для инвесторов, минимизация рисков для инвестиционных проектов, создание всех необходимых условий для бизнеса.
«Несмотря на беспрецедентно тяжелые времена для бизнеса общий интегральный индекс за прошлый год вырос на 10 пунктов. Это очень серьёзный прирост», - отметила Светлана Чупшева в ходе ПМЭФ-2022.