Колбаса, блины и булки. В пищевую промышленность Петербурга инвестируют 2,9 млрд рублей

Власти Петербурга на полях ПМЭФ-2023 подписали сразу несколько соглашений о развитии пищевой промышленности.
Так, сеть ресторанов «Теремок» вложит не менее 2,5 млрд рублей в течение 2023–2028 годов в строительство нового производственно-логистического центра. Как сообщала «Фонтанка», он позволит нарастить объемы и расширить ассортимент выпускаемой продукции, а в перспективе выйти на рынок кейтеринга и социального питания, доставляя обеды на предприятия, в учебные заведения и офисы.
Также «Теремок» планирует модернизировать имеющийся производственно-логистический комплекс на Репищевой улице.
Колбасный производитель «Иней» вложит не менее 250 млн рублей в течение 2023–2024 годов в увеличение производственных мощностей. Инвестиции будут направлены на закупку нового оборудования по нарезке колбасных изделий и мясных деликатесов, а также закупку установок для холодного копчения и созревания продукции. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства до 20% в год.
ОАО «Каравай» планирует модернизацию, чтобы нарастить выпуск замороженных сдобных изделий, а также проект по увеличению производительности бараночного цеха. Суммарный объем инвестиций составит не менее 100 млн рублей в течение 2023–2024 годов. Это позволит покрыть дефицит продукции из-за прекращения экспорта иностранными компаниями.