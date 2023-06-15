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    ПМЭФ-2023

    Колбаса, блины и булки. В пищевую промышленность Петербурга инвестируют 2,9 млрд рублей

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    Власти Петербурга на полях ПМЭФ-2023 подписали сразу несколько соглашений о развитии пищевой промышленности.

    Так, сеть ресторанов «Теремок» вложит не менее 2,5 млрд рублей в течение 2023–2028 годов в строительство нового производственно-логистического центра. Как сообщала «Фонтанка», он позволит нарастить объемы и расширить ассортимент выпускаемой продукции, а в перспективе выйти на рынок кейтеринга и социального питания, доставляя обеды на предприятия, в учебные заведения и офисы.

    Также «Теремок» планирует модернизировать имеющийся производственно-логистический комплекс на Репищевой улице.

    Колбасный производитель «Иней» вложит не менее 250 млн рублей в течение 2023–2024 годов в увеличение производственных мощностей. Инвестиции будут направлены на закупку нового оборудования по нарезке колбасных изделий и мясных деликатесов, а также закупку установок для холодного копчения и созревания продукции. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства до 20% в год.

    ОАО «Каравай» планирует модернизацию, чтобы нарастить выпуск замороженных сдобных изделий, а также проект по увеличению производительности бараночного цеха. Суммарный объем инвестиций составит не менее 100 млн рублей в течение 2023–2024 годов. Это позволит покрыть дефицит продукции из-за прекращения экспорта иностранными компаниями.

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