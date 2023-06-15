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    ПМЭФ-2023

    Арт-кластер вместо тюрьмы. Реконструкцию «Крестов» запланировали на ПМЭФ-2023

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    Смольный и «Дом.РФ» в ходе ПМЭФ-2023 подписали соглашение о намерениях по преобразованию комплекса «Кресты» в Петербурге. Новостей немного — ему подыщут инвестора.

    О подписании 15 июня сообщает комитет по инвестициям. «В результате преобразования объектов, входящих в периметр проекта, в Санкт-Петербурге появится территория новых современных функций с сохранением историко-культурного значения. Тем самым новый арт-кластер станет стимулом развития территории как современного городского пространства и точкой притяжения для гостей Петербурга», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, что «Дом.РФ» озвучил свои намерения поучаствовать в судьбе «Крестов» как раз год назад, на прошлом форуме. Вскоре комплекс передали госкорпорации, в мае этот процесс официально завершился. Предполагается, что «Дом.РФ» продаст здания на торгах, а большую часть вырученных средств направят в ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».

    Накануне стало известно, что еще до всякой продажи со здания бывшей тюрьмы исчезла мемориальная доска Анны Ахматовой.

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