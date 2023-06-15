Арт-кластер вместо тюрьмы. Реконструкцию «Крестов» запланировали на ПМЭФ-2023

Смольный и «Дом.РФ» в ходе ПМЭФ-2023 подписали соглашение о намерениях по преобразованию комплекса «Кресты» в Петербурге. Новостей немного — ему подыщут инвестора.



О подписании 15 июня сообщает комитет по инвестициям. «В результате преобразования объектов, входящих в периметр проекта, в Санкт-Петербурге появится территория новых современных функций с сохранением историко-культурного значения. Тем самым новый арт-кластер станет стимулом развития территории как современного городского пространства и точкой притяжения для гостей Петербурга», — говорится в сообщении.

